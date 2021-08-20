Fed會議紀錄顯示，可能今年底開始縮減購債(縮減資產負債表)，縮表就是不再釋放資金到市場，消息一出，美股立即大跌，可見目前市場最擔心的還是Fed的動向，先縮表再升息，這是一連貫的動作，升息是收回資金，對股市的影響就會更大。

先不用恐慌，目前Fed利率在0%~0.25%，升息1碼是0.25%，就算初期升息，相信市場資金在極低的利率水準下，也不可能大幅回歸銀行體系。

回到台股，周四台股在美股重挫下一蹶不振，周三好不容易凝聚的人氣又被打散了，不過，從盤面觀察，主力股仍然很努力作價，內資買盤並未離去，則台股有機會在近期落底成功。

從技術面來看，周三的單腳打樁的結構是波段跌式觸底的徵兆，雖然台股周四大跌再度考驗周三低點16418點支撐有效性，雖然盤中被跌破，但是大內高手(大資金內資)因為「當沖降稅政策」確定延長3年而又重新進場，加上台股經歷了兩段式下跌修正，恐慌情緒讓短線賣壓多已消化，只是目前中線買盤信心不足，因此，國際股市稍微不穩定，中期買盤就縮手，使得台股顯得欲振乏力。(倫元投顧提供)