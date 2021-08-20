金管會一口氣公布對富邦金旗下子公司多起裁罰案，針對北富銀洗錢防制缺失裁罰200萬元，對北富銀及富邦產險作業疏失合計裁罰1500萬元，並對富邦人壽藝術品購置和管理作業內控缺失裁罰600萬元，合計4張罰單重罰富邦金達2300萬元。

銀行局副局長童政彰表示，金管會先前接獲檢舉，指稱北富銀總經理程耀輝涉嫌以境外公司名義收取費用，忽略內部相關風險通報，要求盡速核貸對其香港子公司放款。對此進行專案金檢後，認為現有事證難認定有上述情事，但發現總行有未完善建立洗錢防制缺失。

童政彰指出，北富銀香港分行2018年7月辦理總經理原為實質受益人的久未往來帳戶重啟作業，但按關客戶新實質受益人未依規定書件提出申請，香港分行即恢復帳戶並匯出入款項，遲至2019年2月才完成確認客戶身分作業，對此疏失裁罰200萬元。

其次，金管會對北富銀進行專案金檢時，發現2019年12月至2020年3月招攬投資型保單，客戶皆授權以信用卡扣繳保費、再以北富銀貸款繳交卡費，北富銀貸款轉介人和保險業務員為同一人，卻未在報告書正確填寫保費來源，未落實執行KYC程序。

此外，北富銀自2008年起辦理住宅火險業務，均預設增加投保建築物裝潢比例為建築物本體的45％、導致保費增加，卻未妥適向要保人說明並取得同意，違反法令規範且損及消費者權益。北富銀對此清查去年受影響保戶共1萬戶，並退還溢收保費200萬元。

金管會因此對北富銀及富邦產險各裁罰600萬元，強調北富銀應全面清查2008年以來因上述情況而溢收保費狀況，除應退還超收保費、並將所生佣酬退還富邦產險。另對北富銀保代業務缺失裁罰900萬元、限期1個月改正、並停止代銷投資型保單1個月。

最後，金管會對富邦金進行一般金檢時，發現富邦人壽2017～2019年購買高價畫作，擬用於展示及美化職場，但最終卻擺在倉儲公司，與最初用途不符。同時，未建立對高價藝術品的採購、管理及核銷機制，整體流程出現「先購買再補簽報」的顛倒狀況。

此外，富邦人壽董事長蔡明興2018～2019年搭乘包機赴海外出差洽談業務，相關預算雖經董事會通過，但公司未建立相關作業程序及規範，出現董事長自己核銷自己包機費用的利益衝突狀況，對此核處600萬元罰鍰。