拜登接受美國廣播公司新聞（ABC News）專訪談阿富汗撤軍

在美國總統拜登似乎暗示，萬一台灣遭攻擊，華府可能會保衛台灣，偏離美國長久以來的「戰略模糊」立場後，一名政府高級官員周四說，美國對台政策並沒有改變。

據路透20日報導，美國廣播公司新聞（ABC News）周四播出拜登專訪，這位白宮主人被問及，美國從阿富汗混亂撤出的影響，還有對中方媒體告訴台灣，這顯示台灣不能靠華府保護的相關反應。

「我們向來信守做出的每個承諾，」拜登在專訪中回答，「美國對北約第5條款（Article 5）做了神聖承諾。事實上，要是有任何人入侵，或是對我們的北約盟國採取行動，我們會加以回應。無論對日本，南韓或台灣都一樣。這根本無法（和阿富汗）相提並論。」北約的第5條款明文，對任一成員國的攻擊，將被視為對北約整體的攻擊。

而拜登回答提問時說，台灣，韓國和北約的情況和阿富汗根本不同，似乎把台灣與華盛頓明確作出防衛承諾的國家混為一談。不過，1名拜登政府官員說，美國對台政策並未改變。而分析家也說，拜登似乎是口誤。目前中國大陸駐華府使館，還有台灣駐美代表處都沒有立即回應。

儘管根據台灣關係法，華府必須為台灣提供自衛手段，但它長期以來，在萬一對岸發動攻擊時，是否會進行軍事干預，以保護台灣的問題上，一直奉行「戰略模糊」政策。

雖然有些美國知名學者主張，有鑒於北京加強軍事施壓，華府應該給台灣較明確的安全保證，但白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）似乎不願這麼做，他5月說，這類做法「十分不利」。

而華府智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund of the United States，GMF）的台灣專家葛來儀（Bonnie Glaser）說，拜登顯然的口誤令人遺憾。