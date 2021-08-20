美軍撤出阿富汗、當地變天由極端組織「塔利班」（Taliban）掌權，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）也棄國逃離。民進黨及親綠側翼稱今日阿富汗亂局如1949年的國民黨，引發藍綠開戰。國民黨立委李德維指出，沒有1949年的國民黨，就沒有古寧頭之役、三七五減租、公地放領、全中國各世代菁英建設台灣、十大建設、經濟奇蹟、「護國神山」台積電；但最重要的是，若無2021年的民進黨，就沒有缺疫苗的台灣。

李德維19日在臉書發文表示，近來政壇與網路熱衷於一場「造句大賽」，起因是美國扶持的阿富汗政權在10天之內崩潰，被遺棄的民眾搶搭機場卻從高空墜下，畫面震驚全球，一向緊抱美國大腿的民進黨，因心虛只好轉移焦點，急忙拉出1949年輸掉內戰、丟失大陸的國民黨「救援」。

李德維直言，有某些意在2022年選舉的人刻意大作文章稱，沒有1949的國民黨，台灣會有優秀的畫家陳澄波、律師湯德章、檢察官王育霖、醫師張七郎、校長陳能通，「因為1949的國民黨，我們失去了一整個世代的菁英。」但其所影射的二二八事件卻發生於1947年，為了跟風竟錯置了時空。

對此，李德維指出，在那個戰亂流離的時代國民黨確實犯下許多錯誤，但也做對了不少事，不然何來至今70年的安定繁榮？沒有1949年的國民黨，就沒有古寧頭之役、三七五減租、公地放領、全中國各世代菁英建設台灣、十大建設、經濟奇蹟、「護國神山」台積電。李呼籲，與其造句不如把精力放眼當下，最重要的是，沒有2021的民進黨，就沒有缺疫苗的台灣。