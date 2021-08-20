高雄市長陳其邁8月24日就職將滿1周年，凱達格蘭基金會「新台灣國策智庫」日前公布最新民調顯示，陳其邁整體滿意度71.1％，另有超過65.1％支持連任。對此，港媒關注到，陳其邁執政一年，和綠營基層默契越來越好，施政也越來越有信心，反觀國民黨仍是欠缺主心骨，無法團結一致，恐遭到蠶食鯨吞。

凱達格蘭基金會執行長、高雄市議員陳致中17日主持新台灣國策智庫民調記者會表示，有71.1％的高雄市民滿意陳其邁這一年的執政表現、不滿意度為18.7％；支持陳其邁連任的達65.1％、不支持19.9％；滿意陳其邁在新冠肺炎疫情防治政策為83.5％、不滿意10.6％。陳致中指出，希望陳其邁接下來在振興與紓困政策上，能回應人民期待。

對於這份民調結果，港媒《中評網》在18日的評論中觀察到，陳其邁8月24日上任滿一週年，市府與綠營本周已開始鋪陳氣氛，從臉書、媒體聯訪、民調都可看出，顯示陳其邁執政一年，綠是越來越有信心，反觀國民黨仍是欠缺主心骨，無法團結一致。

該評論更指出，國民黨籍高市原住民議員賴文德16日在議會質詢公開表示，自己不會支持陳其邁，但「會叫3個孩子投票給你作回饋」，此話一出，引起不少藍營人士議論，似乎顯示國民黨的選票被蠶食鯨吞。

不過，高市議會國民黨團總召童燕珍18日則認為，儘管陳其邁防疫做得不錯，但其他民生等政策仍待加強。