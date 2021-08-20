當沖降稅拍板延長實施3年，對於外界質疑將扭曲市場功能，金管會提出3點聲明捍衛，指出實證分析顯示當沖與指數波動無明顯關連性，占比與日韓股市相比不高，且主要集中在特定類股。將新增1項發布注意交易資訊指標，加強投資人相關風險意識。

證期局副局長郭佳君表示，當沖為提供投資人套利策略性運用和避險的投資工具，據證交所近年對此影響進行的實證分析顯示，當沖投資人在股價低時買進、股價逐步上漲適時賣出獲利，結果顯示當沖和指數波動沒有明顯關聯性、也沒有助長助跌。

其次，據金管會統計，7月集中市場當沖交易占比雖達46.39％的歷年新高，但主因為大盤整體成交量增加，帶動當沖交易占比比同步提升至突破4成。郭佳君指出，相比日本、韓國等國股市當沖占比達7～8成，台股的當沖占比並不算高。

最後，郭佳君指出，並非整體市場的當沖交易均熱絡，而是集中在航運、鋼鐵等特定類股產業。金管會對此已請證交所及櫃買中心新增當沖交易警示指標，自27日起，若個股最近1個營業日及6個營業日當沖占比達逾6成，就會公布注意交易資訊，提醒投資人注意。

據金管會統計，集中市場今年前7月當沖違約共590人，以138個交易日計算，平均每日當沖交易違約人數4.27人。郭佳君指出，相較於每日平均當沖戶數達約10～20萬人，目前當沖違約人數相對不高。

郭佳君表示，當沖交易目前已有3大風險控管機制，包括投資人申請當沖交易，應開立受託買賣帳戶滿3個月、且近1年內委託買賣成交達逾10筆。其次，投資人當沖買進賣出金額應列入單日買賣額度計算，且買賣額互抵後不得於當日循環使用。

最後，要求券商對投資人落實風險控管，定期評估投資人當沖損益進行額度控管，並可視情形向投資人預收足額或一定成數款券。當投資人前月當沖累計虧損達其單日買賣額度或當沖額度的半數時，應暫停當沖交易。