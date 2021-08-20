NBA自由市場已開放多日，大部份球隊都選擇簽下新的球員，或與原核心球員續約，如恩比德(Joel Embiid)、保羅(Chris Paul)、里歐納德(Kawhi Leonard)、吉米巴特勒(Jimmy Butler)、東契奇(Luka Doncic)、杜蘭特(Kevin Durant)、柯瑞(Stephen Curry)等明星球員，都和球隊簽下多年大約。

Rozier had a career year last season averaging 20.4 points 4.4 rebounds and 4.2 assists and ranking fifth in 3-pointers made in the NBA. He is now among the highest paid guards across the league. https://t.co/X0hf9XkiVB — Shams Charania (@ShamsCharania) August 19 2021

而如今還有一些非全明星級球員，但上季是球隊主力並貢獻良多，像黃蜂控球洛齊爾(Terry Rozier)就是其一，他在肯巴沃克(Kemba Walker)離開後擔任球隊主力控球角色，據《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)報導，他和黃蜂簽下4年9700萬美元合約。

今夏黃蜂已把葛拉漢(Devonte Graham)送去鵜鶘，上季有44場先發，場均貢獻14.8分的他離開無疑是為續約洛齊爾鋪路，蒙克(Malik Monk)也被湖人簽走，這讓黃蜂擁有更多薪資空間，所以和洛齊爾簽下大約是可預料中的事，洛齊爾上季能拿下20.4分4.4籃板4.2助攻，是隊上得分王，外線進球數更排在聯盟第5。

另外他整季69場全是先發，場均上場34.5分鐘，投籃命中率45.0%、三分球38.9%、罰球81.7%，場均還有1.3次抄截，本季更獲得一次單周最佳球員，在黃蜂的地位非常穩固，洛齊爾生涯也說是越打越好，連同在塞爾提克，他生涯只有11.5分3.8籃板2.9助攻，算是一位慢慢爬起的球員。

而黃蜂今年雖送走葛拉漢、蒙克和澤勒(Cody Zeller)，但他們簽下烏布雷(Kelly Oubre Jr.)，合約是2年超過2600萬美元合約，另外還引進普朗里(Mason Plumlee)、史密斯(Ish Smith)，加上原有的主力拉梅洛鮑爾(LaMelo Ball)、海沃德(Gordon Hayward)和洛齊爾，陣容還是能讓人期待的。