午後對流有多旺盛？新北三峽昨天下午噴出高達103毫米的誇張時雨量，威力甚至勝過一個小型颱風。中央氣象局指出，今中午過後天氣仍不穩定，北邊鋒面雖減弱，應不至於再度出現像昨天這麼驚人的雨勢，但還是要注意不定時、不定點的對流激發強降雨。

昨午後各地近山區均有強對流發展，劇烈天氣擴及平地。根據氣象局觀測，新北三峽熊空山（自動測站）爆出時雨量高達103毫米的誇張數字，時間點約下午2點20分至3點20分；桃園復興於差不多時間，時雨量也有97毫米。

這樣的雨若下在市區，肯定造成淹水。預報員官欣平指出，昨受鋒面影響，才會有這麼不穩定的天氣，今鋒面結構轉弱，暴雨程度「應該會小一點」，但午後天氣變化迅速，尤其瞬間強降雨，機率上還是有。

一低壓預估接近琉球時將北轉，對台灣影響不大。（中央氣象局提供）

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今全台各地多雲時晴，中午過後對流發展，山區或靠近山區的平地，仍有雷擊、驟雨等狀況，提醒民眾留意。各地氣溫：北部23至35度、中部23至37度、南部23至35度、東部23至37度。

至於關島附近的低壓，預估接近琉球後將轉北遠離，影響程度有限。不過該低壓距離台灣最近的時間落在22日前後，屆時水氣增多，可能就不只是中午以後才會下雨了；實際影響也要看它距離多近。