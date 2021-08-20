圖為民眾施打疫苗狀況。（資料照/謝明俊攝）

國產的高端疫苗將於23日起開打，國民黨立委洪孟楷昨(19日)在臉書曝光一張，中華郵政以最速件發出的勞安通報，內文鼓勵同仁到COVID-19公費疫苗預約平台預約接種高端疫苗，因此他質疑在用公權力護航高端疫苗嗎？用公權力逼迫郵局員工打沒國際認證的疫苗。

根據洪孟楷上傳的公文，內容摘要為，中央流行疫情指揮中心已開放20歲（含）至35歲民眾8月20日中午前於「COVID-19公費疫苗預約平台」登記預約接種高端疫苗，施打時程為8月23日至8月29日，請鼓勵同仁於平台預約並完成接種。

洪孟楷在臉書指出，看到這個公文，只想問民進黨政府三個問題，第一，之前AZ或莫德納疫苗，有發過類似公文嗎？第二，中華郵政發這樣公文，是在用公權力護航高端疫苗嗎？以及「用公權力逼迫郵局員工打沒國際認證的疫苗，二類高官們，你們好意思？」

另外，批踢踢也有網友PO出同一公文，引發不少人討論，有人留言表示「最速件笑死」、「不鼓勵打其他疫苗?這樣不違法?」「不過這麼熱門，幹嘛叫郵局打啊」；但也有網友直言，只有鼓勵而已、這樣還好吧、強迫再說啦。

中華郵政公司發言人郭純陽回應，委員指控是誤會一場，這不是第一次發出相關訊息，過去每一次都會轉知1922平台通報的訊息給所有員工知道。郭強調，同仁可以自由選擇想打的疫苗品牌。

郭純陽說，公司2萬6000名員工裡面，約還有7000人沒打到疫苗，公司很擔心、也關懷同仁健康問題，尤其未來要擔起振興券發放任務，同仁必須要投入，才希望大家盡早把免疫力提升，該通知只是好意轉知同仁。