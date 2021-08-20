台股近期暴跌1600點，財金相關部會緊盯，據知情人士透霑，財政部這幾日均與行庫保持密切聯繫，其實數日前台股面臨萬七保衛戰時，財政部就已注意到台股的情況，而台股破萬七之後，由於股市大盤走勢已與上市櫃公司的基本面脫離，因此財部官員隨即開始致電行庫主要操盤手，希望行庫能伺機進場「多買一點。」

【1】財政部盤中急電公股大護盤

台股近二周爆跌1600點，已引起政院及相關部會高度重視，知情人士透露，身為八大行庫大總管的財政部，19日盤中再度私下致電多家行庫，動員行庫一起加入護盤行列，由於時值各大行庫陸續接到配發股息，並已調節一波持股，因此目前進場買進大有空間。據指出，各大行庫已與財政部有默契：「有出有進，每天至少一定淨買超」，後續八大行庫大約有至少超過300億元的空間可進場。

【2】台灣50成分股臉綠 唯二收紅

台股反攻好戲只演一日！台股18日上演華麗「V轉秀」，惟19日再度重挫逾450點。 據統計，台灣50成分股中，僅台達電、和碩兩檔受惠電動車題材助攻，股價逆勢收紅。其餘48檔一片綠油油，權王台積電下殺至逾三個月來新低，聯發科也跌破900元大關，國巨更受利空衝擊、下殺逼近跌停，大型權值股慘淪「殺戮戰場」。

【3】美光EUV製程DRAM廠 落腳台灣

記憶體大廠美光科技（Micron）執行長Sanjay Mehrotra於19日接受本報獨家專訪，指出美光在台設立DRAM卓越中心，過去三年平均每年在台投資30億美元，是台灣最大外商企業，Sanjay Mehrotra表示，非常看重台灣DRAM技術開發及量產能力，美光今年剛進入量產的台中A3廠會是首座支援極紫外光（EUV）製程DRAM廠。

【4】內外資集體降評面板雙虎 大摩棄守多頭

摩根士丹利證券指出，面板報價下滑持續壓抑面板族群的投資氣氛，股價短期缺乏利多催化，將友達、群創投資評等同步降至「中立」，至此，大型研究機構對面板族群的觀點，幾乎全面轉向保守偏空。

【5】Fed暗示年底前縮減購債 全球股市驚跌

美聯準會（Fed）18日公布7月例會會議記錄，暗示年底以前可能開始縮減購債（QE）。受此打擊，美股周三殺尾盤收長黑，並拖累周四亞股與歐股全面下跌。國際油價周四再創波段新低，紐約油價摜破63美元，創三個月最低。美元應聲走強，美元指數攻上近十個月最高。