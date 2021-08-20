行政院前發言人丁怡銘去年指冠軍牛肉麵店「皇家傳承」使用萊牛，遭告發違反《食安法》，案經台北地檢署偵結，13日認定丁怡銘所言並非謠言，予以不起訴。皇家傳承牛肉麵店則發聲明嘆遭一次次打擊，並稱「他們只想找到他們要的答案」。媒體人朱凱翔對牛肉麵商家遭遇惋惜，更對北檢不起訴理由不滿，表示對此他只感到「官逼民反」四個字。

朱凱翔19日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文表示，他無法想像如果他是皇家傳承牛肉麵的老闆，此刻會有多麼厭世，明明自己辛苦開店、認真煮麵，獲得殊榮，卻種下禍患。

朱凱翔認為，民進黨政府開放萊豬，台北市市長柯文哲赴行政院訴求，就無端被丁怡銘抓出來鞭，指控使用萊牛。店家出示「未檢出」的報告扳回一城，本以為總算可以好好做生意了，沒想到10個月之後，檢調為了護航不起訴丁怡銘，又逕自為國內萊劑管理訂出新標準：皇家傳承牛肉麵使用的牛肉，雖然沒檢出萊劑，但這些牛有吃過萊劑，所以也不能說牠們不是萊牛。

對此，朱凱翔直言，他只有「官逼民反」四個字。朱強調，大家若是沈默就是默許官員欺壓無辜百姓，不要以為皇家傳承牛肉麵的遭遇，不會發生在你我身上。