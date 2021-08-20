徐若瑄最近暫時放下老公和兒子離開新加坡到台灣工作，本月8日父親節她發文向已逝的父親喊話，透露要回台北並接受隔離，近日她常在IG分享隔離時期的幸福生活，不僅狂被好友餵食，還常用直播和朋友連線唱歌，昨(19日)她哀號幸福肥，曬出真實影片後網友反而一片狂讚：「補對地方，變大了」。

自封為「鋼鐵V」的徐若瑄2014年和新加坡馬可波羅海業集團主席李雲峰結婚，育有5歲兒子Dalton，本月初她突然發黑底文，心情低落說先別問來龍去脈，透露最近是重要的關鍵，「但我現在很需要很需要大家為我集氣，我明天不能失去」，引來網友關心，當時經紀人回應：「只是近日的各種感觸，謝謝關心，沒事的！」，未說明原因，而徐若瑄最近在台接受隔離，兩天前終於解答真實原因。

徐若瑄曬影片，網友都大讚她是上圍激升。（圖／翻攝自vivianhsu.ironv IG）

徐若瑄說：「還記得兩星期前有次拜託大家幫忙集氣嗎？！今天結果出爐了！！！集氣成功！！！！謝謝大家！」並表示現在超級開心，如果當下不用隔離在餐廳吃早餐，她一定會開心到大喊：「今天所有在場的我全都請客！」但不忘自嘲：「不過，還好在隔離，省下一筆錢」，並解答原來先前是為孩子教育的事情憂心，「人生中第一次為孩子上小學的事掉眼淚」。

昨徐若瑄繼續分享隔離日常，她邊進行直播邊問大家自己是不是變胖？還安慰自己笑說：「快點告訴我是衣服的問題！還是是仰角的關係吧？！」要粉絲可以跟她說實話，而片中的她穿著紫色透氣T恤，衣服拉緊時豐滿上圍曲線全都露，網友便歪樓說：「衣服問題」、「但是臉還是小V到不行」、「是胸大有料不是胖，上鏡比真實是肥十磅的，現在的您是剛剛好」、「沒有沒有妳不是變胖，是胸部變大了」。