高雄愛河8月16日驚見男浮屍，已是14小內已發生的第二起。(中時資料照）

高雄愛河今又驚見1女浮屍，為近36小時第3起。(示意圖／中時資料照）

高雄澄清湖今年至今已發生8起救溺案件。 (中時資料庫)

高雄愛河自8月8日鬼門開後，15至17日三天36小時之內，就發現3起民眾溺水死亡案件，今年至今若是加上澄清湖，這兩個景點已有17人溺斃，已超過去年一整年的15人，怎不讓人心裡發毛。

據統計，高雄消防人員去年經手的愛河救溺案件共25件，今年1月1日至8月17日共20件；澄清湖去年救溺案件共8件，今年至8月17日已有8件，因未統計這些溺水的民眾最後是死亡或獲救，若是將溺斃的民眾加進去，數字就不止如此。

國曆8月8日鬼門開，愛河在短短36小時被民眾發現3具溺水浮屍，8月15日（農曆7月初八）晚上8時許，五福三路以及河東路口發現一具女性浮屍，經查是89歲的吳姓老婦；隔天上午10時許，新興分局接獲民眾報案，河南、河東路愛河上有一具浮體，消防隊獲報打撈上岸後，發現是名89歲林姓老翁；17日上午左營區的愛河上游支流，又有民眾發現一具女浮屍，死者經家屬確認是久病的80歲老婦，這也是高雄愛河三天36小時內，發現的第3具浮屍，讓人聞之不禁毛骨悚然。

消息傳出後，高雄不少警員都異口同聲說，遇到無名浮屍案件，警察通常是抱著做好事的心態，想盡辦法查明死者身分，讓他們可以回家，不要在死後仍漂泊在外，但「鬼月連續發生這種案件，想起來還是會毛毛的！」

除了愛河，據「蘋果新聞網」報導，一名陳姓警官回憶，2005年10月則有一名婦人在澄清湖撿拾螺貝不慎落水，載浮載沉了1小時，警方連忙通報消防隊前往救人，該婦人獲救後透露，稱水中有東西在拉她的腳，還好天上有神明拉住她的身體，才能撐到消防人員趕來，陳姓警官說：「若非親身經歷，還以為在聽靈異傳奇！」

民俗專家廖大乙表示，農曆七月鬼門開，各地王爺廟的中門關閉，「神明視而不見！」沒有惡意的孤魂野鬼才有放風的機會，今年農曆7月愛河會接連3天都出現浮屍，就是「好兄弟、好姊妹」想要做點業績，透過冥冥之中的力量，幫助需要這3位協助的人得到善終。