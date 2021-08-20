THANK YOU! As if I didn’t need more to⛽️ ME! #Washed👑 — LeBron James (@KingJames) August 19 2021

《ESPN》近日邀集10名聯盟球探與高層，進行一系列的問卷調查，其中在下個球季最佳球員的票選當中，籃網前鋒杜蘭特與公鹿前鋒「字母哥」阿提托康波各拿5票，代表湖人「小皇帝」詹姆斯1票未得，他也分享這則新聞的IG限時動態，「過氣的國王！」

詹姆斯之後更發表推特，「謝謝你們！但我根本不需要什麼來激勵我前進。＃過氣的國王」似乎對自己被如此看衰，表達另類的不滿心情，畢竟下個球季他即將年滿37歲，會被這些球探或球隊高層刻意看扁下季表現，也是理所當然的結果。

就連重新組成豪華陣容的湖人，這些球探與球隊高層也不看好下個球季可以奪冠，因為他們雖然票選湖人最有機會拿下西區冠軍(5票)，可是下個球季總冠軍囊括最多票數的還是「三巨頭」杜蘭特、厄文與哈登領軍的籃網(6票)，湖人僅拿2票。

甚至在今年休兵期間最差的球隊操作當中，「忍者龜」韋斯布魯克加盟湖人也拿到2票，也拿到1張今年休兵期間最讓人驚訝的操作選票，看來不只是詹姆斯，湖人下個球季也被看衰，這也代表詹皇下個球季必須做出更多實際行動回應才行。