65歲的身形瘦瘦的林先生，每次參加親友聚會時，都被稱讚保養的很好耶！他總是跟朋友說，每天晚上喝一點點酒，喝到微醺，身體放鬆就會睡很好，隔天精神也會很好。

近期到醫院健康檢查，透過血液一檢查這才發現，除了膽固醇過高外，三酸甘油酯（TG）的檢測數值更是高達近400的數值，三酸甘油酯正常的標準值為＜150 mg/dl；再看到超音波檢查項目結果，肝臟已發展成中度脂肪肝。

●不是體態瘦瘦的就一定等於健康

解說醫師當場立即矯正他的錯誤觀念不是體態瘦瘦的就一定等於健康。脂肪肝初期沒有明顯不適症狀，多數人是在做體檢時透過腹部超音波檢查才知道有脂肪肝。尤其是男性朋友更小心注意，因飲食較不注意或時常交際應酬飲酒過量，熱量攝取過多都可能導致脂肪肝發生。

營養師與他進行營養諮詢時，更是發現他口中說的少量飲酒，事實上根本一點都不少。林先生：「平日晚上都習慣會喝罐裝啤酒約2～3瓶，夏天到了開始變熱，就會多喝兩口消暑，每天晚上大概會喝到5瓶左右。」

●長期大量喝啤酒，罹患心血管疾病機率上升

北投健康管理醫院潘富子營養師表示，飲酒過度及血脂過高就是導致發生脂肪肝的危險因素。

市售一瓶罐裝330ml啤酒約120大卡，相當於60公斤體重的人要進行30分鐘一般速度的腳踏車運動才消耗得掉，長期大量喝啤酒不但會造成肥胖、脂肪肝問題，過量的酒精也會進而影響血液中的三酸甘油酯上升造成高血脂問題，導致罹患心血管疾病的機率上升。

國健署也指出，脂肪肝是我國僅次於B、C型肝炎的肝病，根據106年癌症登記資料顯示，約有2成民眾罹患肝癌並非因罹患B、C型肝炎，而是與脂肪肝或酒精性肝炎有關，且脂肪肝若後續控制不佳有可能引起肝硬化甚至是發展至肝癌。

●脂肪肝沒有治療藥物，但可從日常生活做起

潘富子師提醒，目前脂肪肝雖沒有有效的治療藥物，但可從日常生活做起，養成良好生活習慣，均衡飲食及培養規律運動就可有效改善脂肪肝。也提醒民眾根據台灣肝病防治學術基金會資料顯示，成年人男性脂肪肝盛行率約40%，女性約20%有脂肪肝，且有年輕化趨勢，脂肪肝已悄悄變成現代文明病。

脂肪肝大多無症狀，建議20歲以上民眾就可為自己安排定期抽血檢查及腹部超音波檢查，輕鬆掌控自己的健康狀態。

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