「最美博士」許藍方捲入與已婚醫師學長不倫戀，先是在臉書三度發聲明否認，更反控是學長單方面騷擾，隨後連電視台錄影工作都喊卡，整個人呈現神隱狀態，過程中更請辭東森《57健康同學會》主持棒，不過稍早突然在臉書發文，預告將要向粉絲解答3個性愛問題。

許藍方陷入不倫戀，神隱長達9天之後，今(20日)突然更新臉書粉絲專頁內容，預告今晚9點時將開直播與粉絲互動之外，更將直接回答3個問題，分別是：「為什麼戴套還是會懷孕？」「射精時會呈現黃白色或是有果凍狀是正常的嗎？」「跟女友第二次發生關係後才發現她是個暴力狂，我該怎麼辦？跟歐美色情片那種女生差不多。」

眼見許藍方突然預告將開直播，讓許多粉絲欣喜若狂，短短時間吸引上千人按讚，也紛紛留言為她打氣：「我一直欣賞有勇氣的人，尤其是美麗的女人，加油喔」、「欣賞有勇氣的女人，永遠相信你是清白」、「不管如何，我永遠支持，祝你官司能順順利利」、「加油，支持你的專業，你會更火紅」。

許藍方日前發聲明否認週刊報導，強調與已婚醫師並無不正當來往，而且將近一年沒連繫，接著表示是已婚醫師去年主動聯繫她，並告知婚姻出現問題，自己「基於多年情誼聽其所苦」，對於已婚醫師夫婦表示「握有私密照」，許藍方除了駁斥「絕非事實」之外，也請律師提告對方毀謗名譽等法律責任。