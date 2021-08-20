中華統一促進黨去年遭監察院認定，接受張安樂兒子張瑋開設的華夏大地旅行社，在2016年到2018年間無償提供的10台小發財車使用，裁罰132萬元，並追繳違法收受的利益274萬多元，統促黨提告請求撤銷裁罰，台北高等法院認定監院裁罰沒有違誤，駁回訴訟。

以張瑋為代表人的華夏大地旅行社也因被認定，累積虧損尚未依規定彌補的營利事業，違反不得捐贈政治獻金的規定，被監察院裁判242萬多元，華夏也併案提起行政訴訟，但遭駁回。全案可上訴。

監察院裁罰處分指出，華夏公司從2015年至2018年向協新汽車公司承租小發財車10台，無償提供原告統促黨使用，這10台小發財車是非金錢的政治獻金，但華夏捐贈時屬前1年度有累積虧損尚未依規定彌補的營利事業，不得捐贈政治獻金的公司。

監察院認為，華夏公司違反政治獻金法及行政罰法等規定，按2017年及2018年度捐贈金額，裁處華夏公司100萬元及142萬5171元，共242萬5171元罰鍰；統促黨收受華夏公司無償提供的車輛後，共38個月未在收受時開立受贈收據並辦理返還或繳庫。

監院表示，統促黨違法接受政治獻金，又在會計報告書故意為不實申報部分，共裁罰132萬元罰鍰，併追徵違法收受的非金錢政治獻金價共274萬290元。

統促黨及華夏提告主張，車輛交由統促黨無償使用，但雙方並未約定使用期間及使用目的，華夏公司得隨時請求統促黨返還，屬使用借貸法律關係，非政治獻金，請求法院撤銷監察院的裁罰。

北高行政法院認為，華夏公司承租10台小發財車後，無償提供統促黨持有及使用，不論統促黨用於政治活動的宣傳造勢、黨務載運物品及供黨員代步使用等，都得以減省購、租車等相關費用支出，獲經濟上的利益，屬政治獻金，監院裁罰沒有違誤，判決統促黨等敗訴。