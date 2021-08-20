外媒引述消息報導，日本軟銀集團（SoftBank Group）近日透過高盛銀行（Goldman Sachs Group）賣出餐飲外送平台DoorDash1140萬股的股票，套現約22億美元。

消息人士指出，軟銀賣出的價格定在每股182.95美元，與DoorDash周三（18日）收盤價相比折讓4.5％。軟銀集團與DoorDash皆婉拒回應此事。

財報顯示，軟銀上季出售叫車軟體公司優步（Uber）等企業持股，合計套現約140億美元。

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