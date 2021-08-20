軟銀出售DoorDash持股 套現22億美元 09:052021/08/20 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 外媒引述消息報導，日本軟銀集團（SoftBank Group）近日透過高盛銀行（Goldman Sachs Group）賣出餐飲外送平台DoorDash1140萬股的股票，套現約22億美元。 消息人士指出，軟銀賣出的價格定在每股182.95美元，與DoorDash周三（18日）收盤價相比折讓4.5％。軟銀集團與DoorDash皆婉拒回應此事。 財報顯示，軟銀上季出售叫車軟體公司優步（Uber）等企業持股，合計套現約140億美元。 基隆4億建平台 串聯市港風貌 外資狂拋 台股重挫450點 #DoorDash #軟銀 #套現 #億美 #Group 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際產業》全球搶晶片 應材本季展望超預期 09:442021/08/20 財經 7月新台幣REER 衝15年新高 04:102021/08/20 財經要聞 騰訊投500億人民幣 響應共同富裕 04:102021/08/20 焦點新聞 Fed暗示年底前縮減購債 全球股市驚跌 04:102021/08/20 財經要聞 《匯市》出口商＆台股救駕 台幣28元驚鴻一瞥 12:342021/08/20 財經 聯合國遷出部分人員 IMF凍結4.4億美元資金 04:102021/08/20 話題觀察 《美股掃瞄》美股消息面：聯準會暗示提前縮表 美元登9個月新高 10:012021/08/20 財經 《其他股》嘉威完成現增 引進國泰、兆豐等投資法人 08:022021/08/20 財經 台驊現增價140元 籌資14億 04:102021/08/20 財經要聞 回饋＋補貼破億 公股銀配合最用力 04:102021/08/20 焦點要聞 1分鐘讀財經》台股慘殺1600點 爆公股操盤手接獲高層call訊 08:282021/08/20 財經 財經熱門新聞 國光霸氣爭取莫德納代工 他卻突然喊出2字 - 財經 內外資集體降評 大摩棄守多頭 - 財經要聞 - 工商時報 觀光飯店快倒閉了 晶華董座撂重話：像被放棄的重症病人 - 財經 美光EUV製程DRAM廠 落腳台灣 - 財經要聞 - 工商時報 陽明散戶冤魂不散…又1航運股現增價開出 網驚呼：慘了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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