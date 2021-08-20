舊金山成全美首例，從20日起要求消費者及員工進入室內商店或大型集會，須出示完全接種疫苗證明。儘管加州沒有推廣疫苗護照，地方政府對抗疫情頻頻出招。

「沒穿鞋、沒穿衣服、沒有接種疫苗，那麼餐廳就不提供服務。」舊金山從明天開始將啟動後疫情時代的服務新紀元，開全美第一個大城市先例，不允許沒有完全接種疫苗的人進餐廳、博物館、健身房或相關娛樂場所。美容與美甲店不在此限。

美國其他大都市有類似防疫規定的是紐約市，截至目前為止，紐約民眾至少須接種一劑疫苗，才能到餐廳室內用餐。

「疫苗和口罩是室內防疫所需。」按舊金山的新規定，出入餐廳、相關服務和公共場所進行室內活動，12 歲以上民眾出示疫苗卡不再是選項，12歲以下未符合接種疫苗資格者必須提出檢測陰性證明。

以「疫苗」（vaccination）英文單字起首的「疫苗作戰日」（V-Day），在美國疫情危機的兩黨分歧和公衛戰爭中有隱含的政治表態。

舊金山疫苗覆蓋率約為78%。多數舊金山人在疫情解封後已習慣出示疫苗接種卡，才能看巨人隊棒賽或欣賞歌舞劇。但舊金山餐館和活動主辦者未來配合防疫新規定，執行檢視疫苗證明會遇到的一大挑戰是「外來遊客是否知情？」對疫情受創的餐廳業者也是新考驗。

加州聖荷西（San Jose）在昨天新公布的防疫計畫中，要求市政府轄下的公共設施、體育場和音樂戲劇表演廳，舉辦超過50人的活動，相關工作人員和參與者都要出示疫苗接種證明。

加州全面性對大型活動的防疫新規定，將從9月起實施。凡1000人以上音樂會、集會和運動賽事，參與者須出示疫苗接種證明或72小時內檢測陰性證明。

隨身攜帶紙本的疫苗接種卡，或把疫苗卡拍照存在手機相簿是一種做法。另外，加州政府6月中推出「個人數位疫苗資料」線上系統，在當地接種疫苗者上網登錄姓名、生日、手機號碼和4位數密碼後，即能收到二維碼的連結，顯示電子版的疫苗接種證明。