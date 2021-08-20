【愛傳媒陳念初專欄】民意是政黨競爭最大公約數，從這次五倍券發展過程來看，顯然民意讓執政黨立委及府院感受到了衝擊。

朱立倫最近喊出一個口號，「國民黨強，民進黨才會怕」，如果把口號做一點修正，「國民黨挺民意，民進黨才會怕」，我相信力道會更強，因為國民黨強不強，其實，對一般老百姓而言，並不會太在意，目前國民黨是在野黨，民眾黨等也是在野黨，在野黨集體夠強，就不會讓執政黨坐大，也具有足夠制衡角色，監督執政黨。

但國民黨不挺民意嗎？最近一段時間疫苗荒與振興券立場，國民黨站在主流民意這一頭，民意與對抗民進黨的利益一致時，國民黨也水漲船高。過去民意有可能站在民進黨這一邊，國民黨對抗民進黨，就失去了著力點，變成為反對而反對的在野黨。

民意不等同於政治態度。國民黨的政治態度長期以來有穩定深層的預設立場與心理定向，民意卻是特別事物與人的一致觀點，也是一種浮面顯現的心理結構。

國民黨不是不挺民意，但民意感官氣候不夠敏銳，最終就會被解讀政治態度就是國民黨的民意，也就無法在民意事件裡導引主流觀點。掌握主流民意必須經過論辯與扎根探索的過程，不能靠意識形態，也不是認知作戰。

說的直接點，挺民意可以修正政治態度，讓政黨可以與時俱進。九二共識本來是國民黨的政治態度，但兩岸情勢已改變，能提出新的論述，就是順應主流民意。

人民曾經信仰過全面執政，馬英九執政時代發生過，蔡英文也曾經在2020年對民進黨全代會警告黨內同志，「社會上有些人，用『全面執政必定腐化』寫劇本，對民進黨的未來大做文章。我們務必時時刻刻提醒自己，用行動來證明，這個劇本不會成真。」

國民黨的強與弱，是國民黨本身的權力消長，2020年輸了執政機會，不只是輸給了民進黨，同時也輸給了民意，國民黨應該把民意當成最大的後盾，才有機會再度復興，成為民進黨對陣的政黨。

民意要用搶的，不是輪的，民意不會主動到莊家端輪流作東，民意風水不會輪流轉，下回民意又鐘擺回到另一端。誰比較會搶民意，在台灣誰就容易當家作主，搶走民意誰就是最強，這是讓對手政黨害怕的關鍵。

台灣民意也不是血統寫著附屬某政黨，政黨若疏離了台灣民意，民意就會靠攏另一政黨，甚至讓無黨人士有了政治的舞台。執政的民進黨已經不像昨日的民進黨，但若沒有更好的選擇，民進黨仍然具有執政優勢，國民黨戰鬥力再強，主流民意的掌握偏弱，仍然不可能繼續執政。

這次的五倍券風波，換成是國民黨執政，硬推政院首版五倍券，國民黨立委敢集體翻轉嗎？

蘇貞昌難堪後吞了修正版，一場民意打臉戲碼，活生生的上演，行政院五倍券政策不斷更正，最後還可以解釋成民進黨是順應民意的政黨，可見民意也是最好的下台階。

接下來的反萊豬公投等，民進黨面對民意的反撲，仍然是重重難關，政治與民意對抗，民進黨一定失分，但與國民黨搶民意，民進黨自認不見得輸，也絕不示弱。

可以想見國民黨的黨主席之爭，已經進入肉搏戰，面對有可能決定輸贏的黨員而言，黨主席參選人朱立倫當然要喊出國民黨激勵的話，「國民黨要強，民進黨才會怕」，正好也呼應了趙少康喊出的「戰鬥藍」主張，但對偏藍族群而言，催化效果有多大，國民黨韓流時代，戰鬥力十足，戰鬥的滿溢強度效果，也已經是空前絕後，

針對民進黨，目前國民黨陣營已經是鷹派取勝，一點都不軟，若指的是國民黨黨主席要強，才能帶領團隊，這倒也呼應了朱立倫再度領導國民黨的企圖心，但這句話若針對非國民黨人士而言，恐較具有認知醒悟的效果。

我是一位中間選民，仔細再思考「國民黨要強，民進黨才會怕」這口號，我想看到與聽到的，反而是國民黨真要繼續挺民意，挺民意就會有更多人願意支持與參與，至於善於選舉的民進黨，怕不怕國民黨都不會影響其戰鬥力，從人民的角度而言，害怕民意掌握民意才是政黨執政與否的關鍵。

作者為微笑影室陳室長

照片來源：作者部落格截圖。

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