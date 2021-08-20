【愛傳媒黃珊珊專欄】台北市本土確診案例越來越少，且大多有特定傳染來源，這都要歸功於台北市民高水準的配合度，還有第一線工作人員的努力奮戰，疫調是一件很艱辛的工作，確診者的配合很重要，不然疫調人員就要像福爾摩斯一樣抽絲剝繭，一條一條線索往前追傳染來源、還要往後追接觸者匡列居家隔離。

之前有位確診者因工作為外勤業務，足跡遍布各行政區，大多外食所以很多外帶與內用的紀錄，要一一比對電信足跡與實聯制紀錄，查接觸者時還要勞動警察局調閱錄影監視器，並且要一一通知並匡列接觸者安排到居家隔離的防疫旅館，還要通知商家或場域做清消與提供工作人員名冊與平面圖，一一比對接觸風險，高風險場域要匡列並要求停業，一個個案往往要動員十多位工作人員清查足跡後再一一比對追蹤，8月18日的案例匡列了快二百位接觸者居家隔離，後續還要盡速安排精準疫調的採檢，盡全力找到感染源及接觸者，斷掉可能的傳染途徑。

各區健康服務中心這幾天忙壞了，他們動作快到令人驚豔，半天內完成通報與匡列隔離，這就是我跟衛生局與健康服務中心同仁開疫調會議每天的工作內容，他們的辛苦很難說得清楚，所以我之前才說如果哪一天沒有案例可以討論，那我們就跳舞慰勞辛苦的同仁！

8月19日是台北市從五月以來第二次＋０了，我去傳統市場買一堆好吃的東西送到他們的辦公室，謝謝每天開疫調會議的三十幾位同仁還有一百多位後勤支援者，因為有他們，台北市變得更好，市民能夠安心開心，是我們最高興的事！

作者為台北市副市長

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