去年10月邱顯智在立法院質詢教育部長及體育署長，自稱踢爆中華民國台灣競技啦啦隊協會協助資深幹部張育銓，是裁判卻向教育部體育署冒稱為總教練，他並在臉書張貼質詢內容，張提起自訴控告邱涉加重誹謗罪，台北地方法院認定，立委質詢可免責，駁回自訴。

邱在去年10月19日質詢「裁判可以兼任總教練嗎？」「如果他是裁判的話，他一方面領了世界啦協錦標賽主辦單位的裁判費，一面他又跟教育部用教練的方式來申請補助，這樣可以嗎？」、「這樣是不是有問題？」，教育部體育署長張少熙答覆「不可以。」

之後，邱在臉書發文說，他在教育及文化委員會，踢爆中華啦協協助資深幹部涉嫌偽造文書，明明在國際賽事秩序冊登載為裁判，卻向教育部體育署冒稱為總教練的醜聞；中華啦協近5年領取到的教育部補助款竟然超過1000萬元，且曾逼迫出賽選手捐出國光獎金。

張育銓認為，邱以不實言論及文字，損害他的名譽涉及加重誹謗罪，提起自訴；台北地院認定，邱基於立法委員之職權，依法促請有關部會首長對疑有不法之事項進行行政調查，是立法委員質詢權之正當行使，且與會議事項密切關聯。

北院表示，邱男當天所發表言論及文字縱有指摘張詐領補助，仍受憲法言論免責權之保障，且他的臉書貼文主要在轉述他在立法院質詢時之內容，並要求教育部體育署積極詳實進行行政調查，難認其主觀上有誹謗之犯意，駁回張的自訴。