哈蘭德 本次轉會窗很大機會留在多特蒙德（圖片來源︰達志影像）

【足球-德甲】[多特蒙德 @ 弗萊堡][08/21(六)21:30] [編號547]

多特蒙德雖在周中德國超級盃1:3負拜仁慕尼黑，周六德甲作客對弗萊堡，挾跨季聯賽八連勝之勢，加上前鋒 哈蘭德 Erling Haaland 進球停不了，應可作客擊敗弗萊堡。

多特蒙德是德甲跨季成績最好的球隊，在2020/2021球季最後七場聯賽全勝，成功取得今季歐聯參賽資格，到了今季首場聯賽，主場以5:2大勝法蘭克福，順利打開勝利之門，本場面對中游球隊弗萊堡，應可再下一城。

其中多特蒙德前鋒哈蘭德在對法蘭克福時，就有2進球和2助攻。這位挪威中鋒雖一直有傳會離開，但歐洲各大球會的主要轉會操作差不多已結束，哈蘭德似乎會再留在多特蒙德多一個球季才離開。有了這位進球機器，多特蒙德應能順利擊敗弗萊堡。

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納格斯曼 已感受到帶領傳統勁旅的壓力（圖片來源︰達志影像）

【足球-德甲】[科隆 @ 拜仁慕尼黑][08/22(日)23:30] [編號551]

拜仁慕尼黑在2021/2022球季首場聯賽，全場劣勢下1:1作客賽和慕森加柏。不過這支冠軍馬上反彈，在周中德國超級盃擊敗多特蒙德贏得冠軍，周日主場出戰上季只靠在附加賽勝出才成功留級的科隆，應可順利大勝而回。

拜仁慕尼黑在周中擊敗多特蒙德後，新任總教練 納格斯曼 Julian Nagelsmann 終於鬆一口氣，因為球隊在季前熱身賽成績不理想，加上聯賽首戰僥倖賽和慕森加柏，已令納格斯曼感受到壓力。不過他同時指出球隊多名球員要參加歐洲國家盃，根本沒有足夠時間適應新戰術和練習，假以時日，球隊表現會愈來愈好。

幸好拜仁慕尼黑有波蘭中鋒 萊萬多夫斯基 Robert Lewandowski領導前線，除了在對慕森加柏進球令球隊拿到一分外，他更成為第一位連續7季在聯賽開幕戰進球的球員。加上在超級盃梅開二度，這位上賽季德甲進了破紀錄41球的前鋒狀態明顯很好，面對上季德甲失球第二多的球隊科隆，萊萬 大有機會繼續進球兼帶領拜仁慕尼黑取得本賽季德甲首場勝利。

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