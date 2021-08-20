日本新冠肺炎疫情嚴峻，單日確診人數已經破萬，醫療資源也出現匱乏危機，近日千葉縣一名孕婦傳出確診後在家療養卻突然大出血，到處都找不到醫院收治，最後只能在家生產，豈料寶寶竟心跳停止，對此，富士電視台主播榎並大二郎在播報此則新聞時忍不住崩潰落淚。

根據《NHK》報導，千葉縣一名30多歲確診孕婦，在17日晚間大出血，儘管立刻叫了救護車，仍跑了5間醫院都沒人收治，經過數小時後，該名孕婦只能在家生產再緊急將嬰兒送醫，但最後還是不治，當時富士電視台主播榎並大二郎在播報這則新聞時也忍不住落淚，並為自己的失控道歉。

儘管榎並大二郎立刻擦掉眼淚，仍控制不住情緒低頭啜泣，並哽咽表示：「懷孕8個月的話，嬰兒大概約有1000公克這麼大了，所以如果有適當的處理的話，是可以救得回來的生命」，一旁的解說員柳澤秀夫也開始解說，好讓節目能進行下去，而一旁的榎並大二郎只能不斷點頭附和。

榎並大二郎和緩情緒後也呼籲：「真的要確保有病床，才是最基本的防疫對策」，便繼續打起精神播報新聞，對此日媒報導，由於榎並大二郎的模特兒妻子有村實樹目前懷有身孕，因此不少網友推測，他應該是想到自己的妻子才流露出真實反應，雖然有網友批評他失態，但大部分人都為他緩頰，「自己的妻子也是懷孕中，不可能平靜的讀稿吧」。

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