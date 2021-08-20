湖人在今年休兵期間補強動作還沒停止，接下來他們看上的是「黑貝」貝弗利？根據《Scoop B》記者布蘭登羅賓生20日爆料，「如果貝弗利能跟灰狼完成買斷，那麼詹姆斯將會很歡迎貝弗利的到來，因為如果這筆交易成真，湖人防守將變更加出色。」

事實上這筆交易並非空穴來風，因為湖人最近找來艾塞亞湯瑪斯、達倫柯利生、麥克詹姆斯等後衛測試，代表他們確實需要補進一名替補後衛，假如先前48小時內換了3隊的貝弗利，真的可以跟灰狼達成買斷協議，找來貝弗利確實可以考慮。

儘管擁有過人拚勁與防守能力，貝弗利上季待在快艇卻是諸事不順，因為他整季受到傷勢所苦，且逐漸掉出快艇輪替之中，結果休兵期馬上被快艇交易到灰熊，不到48小時又被交易到灰狼，頓時成為沒人要的「棄子」，想必他內心不太好受。

不過貝弗利今天也在社群媒體回擊網友抨擊，因為網友翻出他在2019年跟勇士後衛柯瑞噴垃圾話，強調過去5年屬於你的、未來5年屬於我的，貝弗利今天發推駁斥，「你們都冷靜一點，我從來沒有說這些話，別再相信網路了，但還蠻搞笑的。」