近日，一名戴著口罩的正妹在網路上引發網友討論，雖然將一半的臉都遮住了，仍擋不住從她身上散發出的仙氣，那一對電力強大的大眼和一身雪白肌膚，果然立刻吸引上千人按讚，而她的真實身份其實就是富邦悍將啦啦隊的─「Tiffany 語庭」啦！

經常出現在各大展場的模特兒 Tiffany，身高 166 公分，體重 45 公斤，在拿下口罩後，不僅有著精緻五官，出眾的氣質彷彿就像仙女下凡般，加上一抹燦爛溫暖的笑容，每每出現總能為許多球迷、粉絲帶來滿滿的正能量。

不僅如此，在 Tiffany 甜美的臉蛋下，其實還暗藏一身性感好身材！每當她換上 SG 制服，露出一雙修長又白嫩的美腿時，總能立刻成為全場焦點。此外，她還有著恰到好處的「渾圓美乳」，搭配小蠻腰，時不時就會解放事業線，讓網友大飽眼福！

而具備高顏值、好身材的她，也並非「花瓶」！不僅專精舞蹈，還曾在 Fubon Angels 練習生見面會時，大秀「吹直笛」才藝，內外兼具的高實力，也成了她持續圈粉的關鍵魅力！

在經歷了初試、複試、網路票選及練習生培訓等層層關卡後，Fubon Angels 終於在今年公開四位新天使，而 Tiffany 就是其中之一，也讓悍將粉們相當期待她未來每一次的出場。

(本文由 JKF 提供)