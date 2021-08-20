今天在大聯盟場上天使以13：10戰勝老虎，戰況可說是相當激烈，雙方上演一場打擊大戰，其中大谷翔平和老虎明星強打卡布瑞拉(Miguel Cabrera)的對決引人注目，在上一場比賽兩人就成為全場焦點，因為當時大谷翔平正挑戰本季40轟，卡布瑞拉則是挑戰生涯500轟，不過前者先解鎖了成就。

而今天兩人雖然都沒敲出全壘打，但在打擊表現方面都非常不錯，這場對決大谷翔平一樣擔任開路先鋒指定打擊，卡布瑞拉則是第四棒指定打擊，可說是DH間的頂尖對決，卡布瑞拉雖然已高齡38歲，但本季仍有12發全壘打，打擊率.252也維持不錯，過去7戰更有.292的打擊率。

此戰大谷翔平3打數2安打跑回2分貢獻1打點，另外還選到2次保送，上壘率非常高，打擊率來到.272，卡布瑞拉5打數2安打貢獻4分打點，兩人的表現可說難分軒輊，也讓球迷看到他們精彩的對決。老虎首節就靠卡布瑞拉一壘安打拿下首分，隊友再接著貢獻第2分。

天使次局就開始反攻，馬許(Brandon Marsh)掃出超深遠三壘安打，史塔西(Max Stassi)接著打出追平分，兩隊以2：2平手。但老虎2局下大發威，一口氣灌進5分，休特(Zack Short)擊出陽春炮，坎德拉瑞歐(Jeimer Candelario)和卡布瑞拉貢獻安打得分，比分拉到7：2。

到了第4局老虎繼續發威，坎德拉瑞歐和卡斯楚(Willi Castro)各敲一發全壘打添2分，第5局史構普(Jonathan Schoop)再得1分，此時比數已來到10：2，天使眼看就要吞下難堪敗仗，不過6局上他們演出空前逆轉秀，單局海灌6分，靠安打和對方連續保送製造大局，追到8：10。

但好戲還沒完，天使在接下來3局瘋狂得分，第7局沃許(Jared Walsh)敲出二壘安打先追1分，第8局史塔西轟出2分炮，然後大谷翔平擊出外野高飛犧牲打得1分，比數逆轉成12：10，最後第9局高斯林(Phil Gosselin)錦上添花轟出陽春炮，將比數擴大到13：10，天使從第6局開始連續攻下11分，拿下一場超級逆轉勝。