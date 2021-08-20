圖為去年作法及今年各部會規畫情形。(中國時報)

因應疫情影響民生經濟，政院將推出五倍券，政院發言人羅秉成19日說明，時程部分大家都期待越快越好，如果內部方案完整，就會對外說明。院長蘇貞昌則表示，除了五倍振興券外，去年順利帶動產值的藝FUN券、農遊券、動滋券等也將加碼推出。

至於相關各券推出時間，是否會在中秋節連假前夕？羅秉成說，動滋券、藝FUN券、農遊券等規畫，由各部會自行評估研擬，定案後會盡速公布。

去年各部會都有加碼推出振興方案，包含動滋券、藝FUN券、農遊券、客庄券，不少民眾都搶登記，今年相關加碼內容是否會有任何更動，以下為《中時新聞網》整理各部會最新規劃，截至8月19日上午10時止，以下三種券已有初步規劃內容：

●農委會：去年「農遊券」使用率近9成，今年的農遊券會朝向配合五倍券來規劃，面額與去年相同(每張面額為250元)，細部仍在討論中。原則上比照去年網路登入取得方式。

●教育部體育署：「動滋券」今年會規畫配套方案，避免集中消費特定業別，以促進運動消費及活絡運動產業，去年每張面額為500元。

●文化部：「藝FUN券」初步規劃跟去年一樣以600元為面額，電子、紙本形式皆有，原則總發行預算及份數不低於去年。