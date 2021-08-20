不知不覺暑假即將來到尾聲，不少學生準備開學以外，更有許多社會新鮮人已經開始紛紛投入職場，而台灣雖然疫情趨緩，但居家學習及辦公也漸漸成為了不少人的習慣，因此一台能夠輕鬆攜帶，及兼備性能的筆電，就能方便學生及上班族可在出外、居家時作不同場合的多元使用，電商上也隨著暑假尾聲而推出了筆電優惠，讓消費者可趁機入手新機為新學年、新職場作好準備。

蝦皮購物推出APPLE MacBook Air M1 8GB／256GB版本優惠。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物推出Microsoft微軟 Surface Go 2 8GB／128G超值組合。（蝦皮購物提供）

PChome 24h購物推出AVITA LIBER V14 14吋輕薄筆電優惠。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物ASUS ZenBook 14吋輕薄效能筆電。（PChome 24h購物提供）

蝦皮購物就觀察到，自今年疫情爆發以來，民眾因開始居家辦公及遠距教學後，帶動了筆電需求大幅成長，加上現在適逢暑假及開學季，蝦皮商城在本月的筆電消費需求，已相較去年同期達到翻倍成長，當中60%的消費者更會選擇入手輕薄筆電。而在PChome 24h購物也觀察到消費者的生活模式改變，不僅工作、學習，就連面試不少都採線上進行時，可簡單處理文書的輕薄筆電需求更是成為主流，8月至今整體筆電銷量已達近60%年成長，而輕薄筆電更占上40%的銷量。在遠傳friDay購物上，近一周臨近開學期間，筆電的買氣就較去年同期飆升高達4倍，而輕薄筆電不僅自7月起就達到60%的月成長，近一周更是占銷量的80%。

momo購物網推出Dynabook CS40L-H 14吋清新美型筆電黑曜藍優惠。（momo購物網提供）

momo購物網推出Lenovo IdeaPad Slim 3 14吋輕薄筆電北極灰優惠。（momo購物網提供）

至於在選購的規格及大小上，momo購物網就表示7月至今，筆電銷售較去年同期已再攀逾50%成長，消費者多會特別考量使用舒適度、便利性的重點，帶動了大螢幕、8G大容量記憶體、體積輕薄的三大規格成為選購主因；PChome 24h購物平台上，就以13-15吋螢幕、重量1.3-1.8KG、厚度小於1.8cm規格的輕薄筆電最受歡迎，而且主要以2萬5000元到3萬5000元的價格帶為主；樂天市場也指出近2周以來，站上搜尋電腦、筆電等關鍵字次數與前月相比增加了20%，訂單量也達28%漲幅，而且今年筆電的銷量更是首次超過桌機、在整體電腦類訂單中占上58%，在重量及大小下更是以較小型的11-14吋、重量在1.5kg，2萬元以下的占最大宗，可見高CP值也是熱銷重點之一。

樂天市場的愛美麗福利社推出DELL 15.6吋 Inspiron 3000優惠。（樂天市場提供）

樂天市場的神腦生活推出宏碁11.6吋輕薄筆電TMB311-31-C7W7優惠。（樂天市場提供）

另外遠傳friDay購物也提到，消費者除了針對文書機以選擇採用i5處理器的筆電為主流、專業使用者則選擇i7處理器筆電以外，因著近年學生、社會新鮮人都會有著為應變未來而有著平面設計、影片剪輯等需求，所以針對CPU的也會偏向選擇最新款11代處理器，像在奇摩購物中心上配備「獨顯記憶卡」的筆電也最為熱銷，銷量成長達30%，在蝦皮購物上的電競筆電也成為熱門選擇，近期消費需求飆出2.5倍的成長，可見除了文書處理外，能夠應付現今時代的潮流及娛樂需求也是選購重點。

遠傳friDay購物推出LG17吋輕贏隨型極致輕薄筆電優惠。（遠傳friDay提供）

Yahoo奇摩超級商城推出HP Victus by HP Laptop 16e0773AX 16.1吋優惠。（Yahoo奇摩超級商城提供）

而各電商平台也分別在本月底、開學前推出了筆電優惠，蝦皮商城就精選多款輕薄筆電推出優惠，祭出最高可折500元的蝦皮商城指定店家筆電券，搭配各品牌推出的折價券使用後，最高更可折抵1200元。PChome 24h購物也祭出多款知名品牌如AVITA、Microsoft、華碩等品牌的筆電優惠。樂天市場則推出網購使用樂天銀行轉帳支付，即可賺點數10%回饋無上限，同時於指定店家購物滿2000元，再賺點數10%回饋。奇摩超級商城就有精選3C、返校配件、外宿必備用品、機車及配件等商品下殺88折起優惠，奇摩購物中心就在9月12日前推出買指定筆電、3C等商品，加碼送手遊絕地求生M PUBGm虛寶。