自美國疾病控制和預防中心 (CDC) 在7月下旬推估Delta為國內主要變異株以來，Delta確診病例仍持續飆升。

根據CDC最新資料，七天平均感染人數每日超過114000人，比前一周增加了近20%。而且，與冠狀病毒早期變異株相比，新型的、更具傳染性的變種對年輕人的風險更高，CDC報告說，在過去一個月裡，17歲及更年輕者入院人數增加了22%。

雖然有不少預測說，測檢測需求在今年會隨著疫苗覆蓋率更高而降低，但為了對抗嚴峻疫情，診斷測試開發商仍加快腳步、開發能驗出Delta和其他變種病毒的檢測，這些變異被CDC視為 「值得關注的變種」。

這些檢測開發公司就包括賽默飛世爾 (Thermo Fisher Scientific)，該公司本周獲FDA緊急使用授權，將主推其TaqPath分子檢測的新版本，可驗出Delta和其他變異株。

需憑處方籤取得的TaqPath試劑組最初是在2020年3月時通過核可上市。約一年半後，新版TaqPath在8個新冠病毒相關基因增加變位點，涵蓋3個區域出現的變異。賽默飛世爾表示，對同一區域的多個基因測試將能檢測出現在已發現或未來可能出現的COVID變種。

賽默飛世爾提供兩種版本的TaqPath試劑組。第一種稱為RNase P檢測組合，採用標準的PCR流程，使用鼻腔和鼻咽拭子採檢有症狀和無症狀者，大約3小時內可得知檢測結果。

另一種被稱為快速PCR檢測組合，跳過RNA採檢過程，主要是檢測有症狀感染者的唾液樣本，在2小時內可得到結果。

在賽默飛世爾獲緊急授權使用不久前，羅氏 (Roche) 才獲FDA許可使用其定點照護 (point-of-care) 分子檢測，僅需20分鐘即可得知結果，羅氏表示該公司的檢測 「可驗出SARS-CoV-2諸多變異株。」

上周，總部位於加州的DiaCarta公司的QuantiVirus檢測才獲得歐洲CE認證，該產品可以辨識和區分冠狀病毒所有的已知變種，包括Delta和新出現的Delta-plus變異。

同時，診斷巨頭亞培在8月10日的一份聲明中指出，旗下獲緊急授權的COVID檢測已經具備檢測出該病毒多種變異的能力。由於雅培的BinaxNOW和其他試劑並非去分析會突變的棘蛋白，因此檢測可達一致的準確度。