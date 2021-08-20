來到了下半年的手機旺季，不僅各手機大廠陸續推出旗艦級新機，就連電競手機品牌也加入戰場，像華碩的ROG玩家共和國在上半年推出了ROG Phone 5，成為台灣電競手機市占逾90%的代表以後，本周再密鑼緊鼓地再推出全新ROG Phone 5s與ROG Phone 5s Pro，而Lenovo也在上周推出了全新第二代的Legion Phone Duel 2電競手機，期待為玩家再帶來不一樣的手遊體驗。

ROG玩家共和國於9月底前，推出於全通路預購或購買ROG Phone 5s系列任一機種，即贈ROG Phone 5s系列遊戲控制器3優惠。（ROG提供）
ROG玩家共和國於9月底前，推出於全通路預購或購買ROG Phone 5s系列任一機種，即贈ROG Phone 5s系列遊戲控制器3優惠。（ROG提供）

ROG Phone 5s Pro搭載獨有的後置觸控鍵，以及彩色後置幻視螢幕，透過設定專屬文字或圖像動畫。（ROG提供）
ROG Phone 5s Pro搭載獨有的後置觸控鍵，以及彩色後置幻視螢幕，透過設定專屬文字或圖像動畫。（ROG提供）

全新的ROG Phone 5s與ROG Phone 5s Pro，搭載了全球最快的高通驍龍888 Plus 5G處理器，效能提升了25%之餘，螢幕也採6.78吋、144Hz/1ms AMOLED螢幕，原生觸控採樣率更領先業界達到360Hz以達到零延遲，同時獨家AirTrigger 5支援超音波觸控鍵、體感感測器、風扇專用鍵，以及Pro版獨有的後置觸控鍵，與特別搭載的彩色後置幻視螢幕，讓玩家更能直覺式操作，及設定專屬文字或圖像動畫，讓手機也能更貼近電競筆電的體驗，31日前在指定通路開放預購、9月底前於全通路預購或購買ROG Phone 5s系列任一機種，即贈ROG Phone 5s系列遊戲控制器3。

Legion Phone Duel 2搭載升級版ATA中置架構2.0，加上雙渦輪風扇、獨立風道和均溫板，CPU置中、兩邊各一顆2750mAh電池的設計，讓玩家遊玩時間長了也不燙手。（Lenovo提供）
Legion Phone Duel 2搭載升級版ATA中置架構2.0，加上雙渦輪風扇、獨立風道和均溫板，CPU置中、兩邊各一顆2750mAh電池的設計，讓玩家遊玩時間長了也不燙手。（Lenovo提供）

Legion Phone Duel 2以遊戲手把為設計原型，搭載了8個虛擬按鍵功能，讓玩家可隨使用情境進行操縱設定。（Lenovo提供）
Legion Phone Duel 2以遊戲手把為設計原型，搭載了8個虛擬按鍵功能，讓玩家可隨使用情境進行操縱設定。（Lenovo提供）

Legion Phone Duel 2此次就搭載了高通驍龍888處理器以外，更配備了升級版的ATA中置架構2.0，讓散熱系統更為完整之餘，延續了CPU置中的設計，讓玩家遊玩時間長了也不燙手，而兩側各一顆2750mAh的電池、配上65W快充，34分鐘即可從0%充電到100%，還有3種模式的電池保護系統，在實際遊玩上還在原有的2個肩鍵以外，增加了2個超音波肩鍵、2個位於後側的電容式觸控點和2個螢幕感壓觸控點，讓玩家可使用8個虛擬按鍵去靈活操作遊戲，螢幕支援業界最高觸控採樣率720Hz，配上144Hz刷新率、2個杜比認證的前置喇叭等，更能帶來沉浸式的遊戲體驗，25日起在台哥大和遠傳電信全通路開賣，更會分別送前3個月免費GeForce NOW雲端遊戲服務、900元Google Play購物金等優惠。

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