來到了下半年的手機旺季，不僅各手機大廠陸續推出旗艦級新機，就連電競手機品牌也加入戰場，像華碩的ROG玩家共和國在上半年推出了ROG Phone 5，成為台灣電競手機市占逾90%的代表以後，本周再密鑼緊鼓地再推出全新ROG Phone 5s與ROG Phone 5s Pro，而Lenovo也在上周推出了全新第二代的Legion Phone Duel 2電競手機，期待為玩家再帶來不一樣的手遊體驗。

ROG玩家共和國於9月底前，推出於全通路預購或購買ROG Phone 5s系列任一機種，即贈ROG Phone 5s系列遊戲控制器3優惠。（ROG提供）

ROG Phone 5s Pro搭載獨有的後置觸控鍵，以及彩色後置幻視螢幕，透過設定專屬文字或圖像動畫。（ROG提供）

全新的ROG Phone 5s與ROG Phone 5s Pro，搭載了全球最快的高通驍龍888 Plus 5G處理器，效能提升了25%之餘，螢幕也採6.78吋、144Hz/1ms AMOLED螢幕，原生觸控採樣率更領先業界達到360Hz以達到零延遲，同時獨家AirTrigger 5支援超音波觸控鍵、體感感測器、風扇專用鍵，以及Pro版獨有的後置觸控鍵，與特別搭載的彩色後置幻視螢幕，讓玩家更能直覺式操作，及設定專屬文字或圖像動畫，讓手機也能更貼近電競筆電的體驗，31日前在指定通路開放預購、9月底前於全通路預購或購買ROG Phone 5s系列任一機種，即贈ROG Phone 5s系列遊戲控制器3。

Legion Phone Duel 2搭載升級版ATA中置架構2.0，加上雙渦輪風扇、獨立風道和均溫板，CPU置中、兩邊各一顆2750mAh電池的設計，讓玩家遊玩時間長了也不燙手。（Lenovo提供）

Legion Phone Duel 2以遊戲手把為設計原型，搭載了8個虛擬按鍵功能，讓玩家可隨使用情境進行操縱設定。（Lenovo提供）

Legion Phone Duel 2此次就搭載了高通驍龍888處理器以外，更配備了升級版的ATA中置架構2.0，讓散熱系統更為完整之餘，延續了CPU置中的設計，讓玩家遊玩時間長了也不燙手，而兩側各一顆2750mAh的電池、配上65W快充，34分鐘即可從0%充電到100%，還有3種模式的電池保護系統，在實際遊玩上還在原有的2個肩鍵以外，增加了2個超音波肩鍵、2個位於後側的電容式觸控點和2個螢幕感壓觸控點，讓玩家可使用8個虛擬按鍵去靈活操作遊戲，螢幕支援業界最高觸控採樣率720Hz，配上144Hz刷新率、2個杜比認證的前置喇叭等，更能帶來沉浸式的遊戲體驗，25日起在台哥大和遠傳電信全通路開賣，更會分別送前3個月免費GeForce NOW雲端遊戲服務、900元Google Play購物金等優惠。