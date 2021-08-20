雲林縣近2年來無號誌路口交通事故都多達500多件，雲林縣警局擇定斗六市、斗南鎮、虎尾鎮為示範區域，將在路口畫設「停」、「讓」的標誌、標線，加強改善路口交通安全環境。

雲林縣是農業縣份，鄉村產業道路眾多，年長者、農民、機車代步者等族群也習慣走產業道路，隨著交通頻繁，產業道路事故也增多，近3年來無號誌路口交通事故分別為108年517件、109年537件、110年7月底止237件。

縣長張麗善指示改善路口交通安全設施，推動「路口停讓」觀念，加強改善路口交通安全環境，協助用路人建立穿越路口正確停、讓觀念，使車輛、行人順暢通過路口，確保生命財產安全。

雲林縣警察局日前由局長朱宗泰親自主持召開「本縣轄內非號誌路口事故防制改善」會議，邀集道路主管機關縣府工務處、公路總局斗南工務段、水上工務段、20個鄉鎮市公所等單位。

會中決議擇定斗六市、斗南鎮、虎尾鎮3鄉鎮，列為初期改善示範區域，每個分局提供易肇事無號誌路口30處，邀集相關單位辦理會勘，依道路交通標誌標線號誌設置規則設置「停」、「讓」標誌、標線，以改善道路交通秩序。

警察局長朱宗泰表示，在世界各先進國家中，尊重與禮讓是一種美德及習慣，期能推行駕駛人禮讓行人，行經無號誌路口均需停讓的好觀念。