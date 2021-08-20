國際債券市場延續去年熱度，截至110年8月17日國際債券市場共發行150檔，總發行量約332.03億美元，發行檔數相較去年同期之136檔增加10.29%。

近期美元市場利率仍持續維持在相對低檔，市場供需兩端各存在籌、投資需求，國際債券市場延續去年之熱度，截至8月17日國際債券市場共發行150檔，總發行量約332.03億美元，發行檔數相較去年同期之136檔增加10.29%，但發行量與去年同期之發行量459.86億美元相較，減少27.8%；櫃買中心表示，除因去年有以色列及卡達等大型主權債發行案外，去年同期提前贖回之金額較高，致保險業可投資額度增加而推高整體發行金額，但若以流通在外發行規模之增加速度來看(發行金額扣除提前贖回及到期金額)，截至8月17日市場發行規模增加之金額為179.35億美元，與去年同期增加之68.96億美元相較，大幅成長160.08%，顯示國際債券市場持續熱絡，流通在外發行規模持續擴大。

根據統計，今年發行案件美元計價債券共計118檔(304.82億美元)、人民幣計價債券共計13檔(135.75億人民幣)、南非幣計價債券共計8檔(27.95億南非幣)以及澳幣計價債券共計11檔(5.70億澳幣)。

此外，今年已有墨西哥政府、智利政府、阿布達比國家能源公司、MDGH GMTN (RSC) Ltd.、新韓信用卡公司及卡達石油公司等發行人首度參與發行，也顯示我國國際債券市場已成為國際間重要的債券籌資市場之一，而在異質性發行人種類持續增長下，預期110年度國際債券市場之廣度及深度均將持續提升。