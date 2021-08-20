美國撤軍導致阿富汗政權淪陷，國民黨台北市議員徐巧芯表示，自己不過主張反共不能靠美國，並倡議恢復徵兵制時要讓女性投入訓練，沒想到遭到民進黨側翼圍剿。徐感嘆，這群人為何那麼生氣？因為自己戳破了某些人嘴上說要「抗中保台」，實際上雙腿發軟的謊言而已。徐怒嗆民進黨，「很好，這很綠共」。

徐巧芯今（20日）在臉書發文表示，這幾天自己在臉書主張反共不能靠美國，若要保家衛國，必須自立自強，恢復徵兵制並讓女性投入訓練，就在發表這些倡議後，開始有民進黨的側翼，以及某些想選議員的年輕政客，攻擊說她是中共同路人，說自己的立場唱和共產黨的宣傳。

回想上一次自己在主張這個倡議的時候，徐巧芯稱，這群人也是這樣，鋪天蓋地來抹她蹭聲量，雖然民進黨愛抹紅是常態，她並不怎麼感到意外，但是這年頭連主張自我防衛對抗中共都要被民進黨批評？自己真的滿頭問號。

徐巧芯直言，這群人為何那麼生氣？其實自己只不過是那個國王新衣故事裡的小孩，戳破了某些人嘴上說要「抗中保台」，實際上雙腿發軟的謊言而已。徐譏諷，「在他們眼中，講出了民進黨不喜歡聽的話，你就是中共同路人，就這麼簡單」。