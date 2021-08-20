更新內容09:45)農曆7月鬼月到，基隆龕門已開，20日上午7時許，有民眾驚見田寮河有名穿著橘色衣服的浮屍，一路漂往基隆港東岸、飛鳶廣場一帶，警消獲報後前往擴大搜索，在港口交界的攔網處撈上岸，發現已無生命跡象，經送醫仍不治，至於浮屍的身分尚在調查。

據了解，有民眾在田寮河畔驚見有橘衣人漂流，疑似溺水，通知消防員到場後已不在現場，因此擴大搜尋至基隆港交界口，並派船艇前往打撈，卻已回天乏術，上午8時許送醫搶救仍宣告不治，警消初判疑似是中年人，性別及身分都還在調查中。