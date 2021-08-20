英特爾周四宣布與台積電合作，並公布相關細節，將投產台積電的5奈米、6奈米及7奈米製程，打造新的Ponte Vecchio晶片與Alchemist繪圖晶片，消息一出引起網友們熱議，不過反應卻呈現一面倒，許多人認為，台積電的股價與大盤走勢都相當疲軟，即使利多消息傳出，可能都無法刺激股價上漲，「救不起來了啦」、「現在利多根本沒用了」、「GG沒救了」。

綜合外媒報導，英特爾執行長Pat Gelsinger對外公布下一世代的產品計畫，並同步揭露與台積電合作的細節，新的Ponte Vecchio晶片將採用台積電的5奈米與7奈米製程，而未來Ponte Vecchio晶片將被英特爾用來替美國能源部打造超級電腦。

英特爾還會利用台積電的6奈米製程生產Alchemist繪圖晶片，此次合作範圍涵蓋5奈米、6奈米及7奈米，台積電一口氣獲得英特爾的3大製程訂單，此消息激勵台積電ADR股價上漲，收在110.52美元，上漲0.07美元（或0.06%），英特爾股價上揚0.25美元（或0.48%），收在52.44美元。

此外，英特爾與台積電的合作也成為PTT網友們的討論焦點，不過網友反應竟一面倒認為，主要認為近期大盤與台積電股價表現相當疲軟，即使傳出好消息，還是很難刺激股價出現大幅上漲，「來不及了啦，如果在1月直接飆到700」、「沒屁用了，現在不要往下噴就很好了」、「太晚了，如果是1月的消息就更好了」、「該下去的還要下去」、「先前都月減、需求下降了，這消息太慢。」

儘管如此，還是有網友認為，就長線來看，當5奈米、6奈米及7奈米製程量產，台積電還是有很多利多可以發揮，「會噴，但不是現在，5nm的量很可觀」、「你終究要下單給GG的，為甚麼不一開始就下單？」「算是好的開始阿，GG繼續放」、「其實這個量也不大，但至少是個好開始」、「短期可能沒用，但長線看好，至少證明GG的地位跟實力」。

台積電昨（19日）重挫超過2%，收在559元，今（20日）早盤雖一度衝到563元，但不到半小時，賣壓即出籠，截至上午9點20分，台積電暫報555元，下跌4元（或0.72%）。