第六輪高端疫苗預約將在今（20日）中午12時截止，據疾管署統計，至19日下午為止，約有58.7萬人登記預約，但仍不足60萬劑，尚餘2.6萬位名額。為此《中時新聞網》整理5大關鍵QA提供參考。

QA1. 高端疫苗的保護力？

目前尚無保護力資料，因為高端疫苗是以在實驗室比較「中和抗體量」的免疫橋接技術取代三期實驗結果。雖然食藥屬稱高端疫苗與AZ疫苗原型株活病毒比較後產生的中和抗體幾何平均效價比值達到3.4倍，但是在醫界有許多質疑的聲音。

QA2. 高端疫苗接種後的副作用？

接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，也可能發生寒顫、皮疹、鼻咽炎、口咽疼痛、心悸，較罕見為顏面神經麻痺、眼壓過高的情況。疾管署提醒如有接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應 ( 如呼吸困難、氣喘、眩暈、 心跳加速、全身紅疹 ) 等不適症狀，應儘速就醫。

QA3.哪些族群不宜接種高端疫苗？

疫苗成分有嚴重過敏反應史者不予接種。發燒者、正患有急性中重度疾病者應先暫緩，待病情穩定後再接種。免疫功能低下者因目前缺乏臨床數據，疫苗的免疫反應可能減弱，並不建議接種。孕婦可與醫師討論接種疫苗之效益與風險後，評估是否接種。

QA4.誰符合高端疫苗接種資格？

指揮中心目前開放以下類別民眾可預約施打，後續範圍將視疫苗到貨狀況而定：35歲至20歲民眾，即2001年8月23日（含）以前出生、65歲以上長者，即1956年12月31日（含）以前出生、64歲至20歲第九類對象，即2001年8月23日（含）以前出生、64歲至36歲民眾，即1985年12月31日（含）以前出生。

QA5.高端疫苗如何預約？

進入「 COVID-19 公費疫苗預約平台」網頁，點選右方橘色區塊的「預約」按鈕，第六輪預約時間從8月18日16時至8月20日12時止，施打時間為8月23日至8月29日。