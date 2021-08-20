股東會送上大禮！晶華酒店今日召開董事會，展現高度「誠意」，首度釋出業界最高額的餐飲回饋金，宣布即日起至8月31 日「買6000送6000餐飲全額回饋」，消費者花費6000元入住酒店，即可獲贈等值6000元的餐飲消費金，堪稱是晶華開館以來最強的促銷力道，要搶在五倍券上路前先行暖身。

晶華董事長潘思亮表示，危機就是轉機，這次因為內用禁令，讓晶華得以在數位轉型上大躍進，至少帶回將近一半營收，這是過去想像不到的，未來透過數位化，可以讓營業範圍擴大，也強化晶華品牌形象，未來會不斷升級數位平台功能。

晶華酒店表示，餐飲消費金可點選「晶華美食到你家」美食外帶外送平台開台100天以來最受歡迎的10大菜色，房客可選擇前往房客專屬餐廳內享用、請美食管家送至房間內享用、或是退房後帶回家中享用，加入晶華會APP可享房型升等禮遇。

晶華酒店表示，疫情期間建構的「 晶華美食到你家」美食外帶外送平台推出了許多膾炙人口的特製佳餚，此次結合美食與住宿享受的「買6000送6000全額餐飲回饋」住房專案，就是期望消費者可以在酒店內、輕鬆便利的享用平台上的熱銷排行美食，每款價格從980元到3980元不等，6000元餐飲消費金用完為止。