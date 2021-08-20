因全球新冠確診病例不斷上升，加上美國聯邦儲備理事會(FED)表示將減少購買債卷及大宗商品，提振美元上揚，使得以美元計價的金屬價格對其他貨幣持有者來說更顯昂貴，進而可能抑制需求，致倫敦(LME)周四銅價下跌，跌至逾4個月以來的低點，連帶拖累其餘金屬價格均跌。

分析師表示，根據聯準會(FED)7月份會議記錄，預計於今年晚些時候就會減少購買債卷，提振美元上揚，另外中國政府也宣稱決心控制放緩經濟增長，減緩社會融資總量的擴張，中國約佔全球工業金屬消費量的一半，引發大規模拋售，令銅價下跌至逾4個月來的最低點。

終場周四(8/19)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌2,265美元，報每公噸33,118美元；期鎳下跌502美元，報每公噸18,385美元；期鋅下跌33.5美元，報每公噸2,951.5美元；期鋁下跌9.5美元，報每公噸2,545.5美元；期銅下跌148.5美元，報每公噸8,894美元；期鉛下跌29.5美元，報每公噸2,260美元。(商品行情網)