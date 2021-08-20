北京語言大學學院教授暨國別和區域研究院學術院長黃靖20日撰文指出，美國要維持在當今世界的「霸權」，不僅需要具有世界第一的實力，更必須具備四項最基本的能力：第一，對世界局勢的掌控能力；第二，國際事務中（至少在盟友和夥伴中）的信譽和威望；第三，強大的執行能力；第四，榜樣的力量，即「軟實力」。美國此次在阿富汗的大潰敗，卻向世人展示了在當今世界稱「霸」的國家，在這四項能力上的缺失。

黃靖在《環球時報》撰文表示，

第一，阿富汗戰爭並不僅僅是一場「反恐戰爭」，它體現了一個「霸權」國家掌控世界局勢的能力。

美國的阿富汗大潰敗，很容易讓人聯想到1975年的「西貢時刻」。然而，美軍撤離阿富汗和當年撤離越南不可同日而語。當年，美軍雖然也是倉促「撤離」，南越偽政權也是瞬間垮台，但撤出越南的決定（1973年做出），是在尼克森訪華、中美關係大門打開之後才做出的。所以，盡管「西貢時刻」也讓美國「失去」越南而顏面掃地，美國卻「贏得」了中國，從而在冷戰格局中塑造了有利於美國的中美蘇戰略大三角關係，進而在戰略格局上掌控了世界局勢，奠定了贏得冷戰的基礎。

反觀美國撤出阿富汗，對美國面臨的世界格局沒有任何積極的影響，更談不上有計畫的塑造和掌控。美國在阿富汗的大潰敗，不僅給美國、也給所有與阿富汗有關聯的國家和地區留下了一個「爛攤子」。

第二，美國的阿富汗大潰敗，使美國的信譽和國際威望掃地，尤其是沉重打擊了盟友對美國的信任和信心。

拜登政府上台後，高呼「美國回來了」！信誓旦旦地要「重振聯盟」，進而重塑美國的「領導」。為此，拜登本人及其政府高官們走馬燈似地訪問印太和歐洲各國，高調地向其盟友和夥伴保證：只要跟隨美國，美國必將嚴守對他們的安全以及發展的承諾和義務。然而，阿富汗大潰敗後，拜登總統在電視講話中卻一再強調美國政府和軍隊「只為美國的利益服務」，大潰敗是因為「阿富汗人不能捍衛自己和自己的國家」造成的。

第三，阿富汗大潰敗顯示出美國政府糟糕的執行能力。

有輿論將大潰敗歸咎於情報失靈。在倉促撤軍時，拜登及其團隊斷言「阿富汗政府不會垮」，相信由美國訓練和裝備的「30萬政府軍完全有力量擊退塔利班」。殊不知政府瞬間垮台，「30萬政府軍」大部分是用來騙取錢財的「影子部隊」。然而，美國畢竟在阿富汗浸淫了20年並建立和維持了一個政府，所謂「情報失靈」的背後，其實是溝通協調機制的崩塌。情報失靈和溝通協調機制的缺失，表現出拜登政府混亂低下的執行能力。

第四，自冷戰結束以來，美國便一貫標榜其「軟實力」的強大，拜登在其就職演說中，也誓言要發揮美國「榜樣的力量」，然而，美軍尚未完全撤離，美國一手扶植的阿富汗政權便已垮台，被美軍從塔利班「惡政」下「解放」出來的阿富汗人民，「竟無一人是男兒」來捍衛美國為他們打造的「民主」政權。美國的「軟實力」何在？「榜樣的力量」何在？

誠然，美國的一些戰略家們認為從阿富汗撤軍，是為了將資源集中於和中國的「競爭」。然而，拜登政府「竟贏」(outcompete)中國戰略的核心，就是要打造一個與美國同心協力的「價值聯盟」。作為盟主，美國的「霸權」決定了聯盟的團結與穩定。一個對世界局勢的掌控能力、信譽、執行能力以及「軟實力」都明顯式微的盟主，霸權何在？