塔利班掌權 通往喀布爾機場之路不安全

雖然美國國務院仍像過去1年般，繼續在卡達首都杜哈（Doha）和塔利班進行高層外交會談，但最近幾天來，真正的談判卻已轉移到混亂的喀布爾街頭。如今美軍指揮官正就機場附近的安全，不斷和塔利班溝通。

據CNN新聞網19日報導，美軍在阿富汗的最高指揮官瓦塞利（Peter Vasely）為了維持喀布爾機場安全，並確保想要離境的美國人和阿富汗人安全，正帶頭和塔利班談判。然而，至今談判的結果最多只能說有好有壞。美軍已確保機場安全，讓撤離航班能順利起飛。不過，美國使館已明確警告，無法確保想要離開的美國人能安全抵達機場。而想要離境的阿富汗人在前往機場途中，也面臨暴力和威脅恐嚇。

一位白宮官員說，雖然美國有幾個和塔利班溝通的管道，但他們仍不確定，究竟哪些塔利班成員控制哪些部分，也不確定，指令是否正確傳達。「塔利班的指揮架構並不完善，」一名久駐相關地區的外交人員說，這也正是為什麼領導人談好的協議可能無法完全傳達給街頭塔利班成員的緣故。

美國國務院本周宣布，駐阿富汗前大使巴斯（John Bass）已奉派到喀布爾，以協助恢復機場附近秩序，並讓目前無法前往機場的美國人能有安全的道路可通行。美國官員周四向國會簡報時說，希望巴斯能幫忙透過外交管道，解決和塔利班的部分問題，而不用派機場外的特戰部隊恢復秩序，或是救回受困的美國人。

五角大廈官員本周不斷說，他們缺乏在喀布爾機場外冒險行動的能力。據許多報導說，塔利班已在首都四處，還有機場周圍廣設哨站，並騷擾，甚至毆打想要通過哨站的阿富汗人。