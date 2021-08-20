23歲日本AV女優深田詠美2017年曾以藝名「天海心」出道，休息一年後又以深田詠美的藝名重新出發，因人氣高漲被看好成為已退役的AV天后明日花綺羅接班人。今年初她擴大工作範圍到Youtube圈，所開的頻道目前引來70多萬人訂閱，近日她突投下震撼彈自首將有「同居對象」，讓粉絲捏一把冷汗，看到最後才發現深田詠美的室友不是別人，只是新養的愛貓。

深田詠美人美又親切，因常在網上和粉絲逗趣互動，被譽為是可愛的「大喜利AV女優」，名言則是：「任何問題，老師都能教會你」。在推特上擁有185萬追隨者的她，今年初挾著這股人氣開設了Youtube頻道，內容包羅萬象，除了邀來實況主合拍影片，也會秀唱歌才華，不時也會回歸本行分享健康性知識，但今年3月深田詠美卻突然貼出一支道歉影片。

深田詠美先前露胸拍道歉片。（圖／翻攝自深田えいみ / Eimi Fukada Youtube）

深田詠美在影片中說，自己先前拍影片都盡量遵守規範，以為只要不露點就不會有問題，沒想到還是被官方判定是成人內容，因此收到紅標取消廣告利益，讓她錯愕又傻眼，於是決定拍影片向Youtube致歉，只是她在片中雖然穿著象徵清白的白襯衫，卻不忘搞笑遵守鄉民「道歉要露出胸部」的金句，刻意鬆開幾個扣子露出事業線認錯，引來粉絲喊讚。

深田詠美宣布有同居對象。（圖／翻攝自深田えいみ / Eimi Fukada Youtube）

而近日，深田詠美在最新上傳的影片表示，知道總有一天大家都會知道，決定自己先講，「我深田詠美！會在這間房子，跟某人同居，我會把他介紹給大家」，說完後便默默拿出紙箱，將在其中的貓咪抱出給大家看，開心秀出「新室友」，坦言最近剛搬新家很孤獨，就決定開始養貓，並在鏡頭前玩貓放閃，還對愛貓承諾：「我認識很多叔叔，但我會保護你的」，讓粉絲直呼：「畫面太療癒了」、「想成為貓咪」、「聽說養貓養久了以後會跟主人長的很像喔」。