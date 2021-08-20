台中工安意外！鷹架未固定好 工人從二樓摔下頭部外傷

台中市西屯區區經貿八路與中平路口，20日時上午8點多發生一處工地的鷹架倒塌意外，疑因板架與鷹架尚未固定好，倒下時向下壓到圍籬倒塌，造成五十歲成姓男子頭部受傷，傷者意識清楚，頭部有撞到造成外傷，送往中國醫藥學院救治，市府勞檢處將進一步調查原因。

今日上午八點多，一名成姓工人從二樓的鷹架掉到一樓，在場的報案人為傷者弟弟，聽到工地後方圍籬倒塌聲音，馬上查看發現為哥哥成男從二樓摔下。

疑因板架與鷹架尚未固定好，故倒下向下壓到圍籬倒塌，傷者意識清楚，頭部有撞到造成外傷，送往中國醫藥學院。

台中市府勞檢處表示，初步調查今天早上7時40分，成姓勞工進行施工架組立作業前準備時，因2樓未設置護欄，不慎從2樓墜落並壓倒一旁放置第物料，造成物料壓到圍籬倒塌，經通報消防局救護人員並送往救醫，傷者受有頭部及膝蓋撕裂傷，所幸人意識清楚並無大礙。

這起工傷案為勞動部職業安全衛生署中區安全衛生中心所轄管，已進一步針對該案處理，如查有違反職業安全衛生法部分，該中心將依規定處分。另同時啟動「職業災害勞工個案主動服務計畫」(FAP)機制，協助妥善處理相關事宜，持續協處關懷，也將該案列為防災宣導案例。