俗話說，「婚後流的淚，是婚前腦子裡進的水」，在結婚前，如何挑選對象是一項非常考驗智慧的課題，搜狐網命理專欄分析，生肖屬龍、羊、鼠的男性在婚後最沒有責任感，不僅貪於玩樂，懶於做事，還會吃碗內看碗外，總覺得別人的老婆比較好，非常不知感恩。

▍1.生肖龍

屬龍的男性總是我行我素，加上自我約束能力差，容易給人好吃懶做又靠不住的感覺。如果妻子一時沒空做家事，他們也不會動手做，更會發脾氣，簡直把另一半當成家裡的保姆，永遠不懂得感恩，因為他們的心已經跟婚前不一樣了，更會顯露出「不受束縛」的本性，個性非常難搞。

▍2.生肖羊

屬羊的男性比較大男人，對妻子總是很兇，他們自認懷才不遇，遊手好閒就想出頭天，在婚姻當中，他們總覺得自己的妻子不夠積極，無論妻子多賢淑，他們都會找小細節挑剔，跟他們相處其實很辛苦。建議屬羊男要懂得欣賞伴侶的優點，別以雙重標準衡量他人。

▍3.生肖鼠

屬鼠的男性本身責任感不強，常常依賴另一半，他們卻會「吃碗內看碗外」，總認為別人的妻子比較好，非常不知感恩，結婚久了，還會對自己的妻子越來越不耐煩，好在他們的妻子通常比較有責任心，願意忍受他們的一切。建議屬鼠男應學著知恩圖報，才不會讓愛你的人失望。