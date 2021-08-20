美國有線電視新聞網(CNN)18日撰文分析，文中認為美國自阿富汗撤出公民與阿富汗人的混亂過程，讓中國大陸的官方媒體趁勢利用危機宣傳美國霸權的衰落，並以犯台時美軍根本不會援助來嘲諷台灣。

中國大陸國防部17日在台灣周邊海域進行海空聯演，並稱此次演習是對美國與台灣「頻頻勾結」的嚴正回應。近年來，中國大陸持續描繪美國為衰落中的全球霸權。如今，塔利班重返阿富汗首都喀布爾的街頭，更讓大陸官媒頻頻揶揄為「美國霸權的喪鐘已敲響」。

※美國：衰落而不可靠的霸權

《新華社》17日發表評論文章，直指喀布爾的淪陷為美國國際形象與信譽的崩潰。「在全球金融危機與新冠肺炎大流行的打擊下，美國霸權的衰落已成為無須再爭的現實。華府在阿富汗的失敗更是一連串螺旋式下降的轉捩點。

《環球時報》則不斷強調「美國承諾與其盟國的不可靠」，並暗示民主自治的台灣最終可能面臨與阿富汗相同的命運，更與中國大陸發生衝突。

CNN指出，自70多年前的內戰結束以來，兩岸持續維持分治；國民黨敗退至台灣，而中國共產黨儘管從未實際統治，卻依舊視這塊擁有2400萬人的民主島嶼為神聖不可分割領土的一部分。

《環球時報》17日在社論中寫道，「一旦台海爆發戰爭，台灣的防衛會在數小時內崩潰，而美軍也不可能會援助」。

※瞄準親中人士的攻勢

CNN引述國立政治大學丁樹範教授的說法，認為北京利用阿富汗進行宣傳為「廉價的心理戰」，意在形塑美國不可靠的形象；北京這波攻勢瞄準對象為樂於與大陸有更密切往來，而又容易接受這類看法的反對派支持者。

過去十多年來，兩岸關係呈現不穩定的狀態。隨著習近平正式掌權，大陸在台灣周遭的軍事活動與日俱增，以此回應日漸高漲的獨立呼聲。也因此，近日台灣社群媒體開始熱議大陸入侵下，台灣是否該恢復徵兵制與美國是否會出兵保衛台灣。

由於討論實在太過熱烈，行政院長蘇貞昌18日公開表態，如果大陸進犯台海，台灣並不會像阿富汗那樣崩潰，並稱即使強權透過武力併吞台灣，台灣領導人也無懼於遭到殺害或囚禁。

※今日阿富汗、明日台灣？

執政的民進黨人士也駁斥「今日阿富汗、明日台灣」的說法，認為將兩者比較的企圖使人憂心。民主進步黨連江縣黨部主任委員李問在推特上寫道，「如果把阿富汗與台灣進行比較，台灣在40多年前仍能存活下來；當時美軍在華府承認北京之後，於1979年撤出台灣」；但台灣活下來了，所以台灣不是阿富汗。

If we're going to make Afghan comparisons Taiwan survived that moment 40+ years ago. US troops left Taiwan in 1979 after recognizing the PRC. Entirely different context now: US not trying to get China on board to isolate the USSR as China itself has become the main competitor. — Wen Lii 李問 (@wen1949) August 16 2021

行政院發言人Kolas Yotaka(谷辣斯‧尤達卡)則認為，「這種比較無視兩國的現實，也沒有考慮到現在的許多阿富汗民眾正面臨巨大的人類苦難」。

※美國對台灣的支持

CNN指出，雖然華府將外交承認由台北轉至北京，但美國依舊是台灣堅定盟友。已有數十年歷史的《臺灣關係法》，讓華府能持續提供台灣防禦性武器，這包括8月初宣布的7.5億美元軍售案。

根據美官員與國務院發言人的說法，2021年4月，美國總統拜登派遣非官方代表團走訪台灣，以表達對台的支持。國務院同月還發布最新對台交往準則，鼓勵政府官員與台灣接觸，反映美方正深化與台灣的非官方連結。

然而，這種態勢勢必不為北京樂見。根據共軍東部戰區司令的聲明稿，共軍18日在台灣西南與東南海域，進行聯合火力打擊實彈演習與其他科目的操演。聲明指控「有鑑於近期美台多次勾結挑釁，發出嚴重錯誤訊息，嚴重侵犯中國主權，嚴重破壞台海和平」，並稱演習為「對台獨勢力與外部干涉挑釁的嚴正回應」。

美國太平洋司令部聯合情報中心前作戰處長舒斯特(Carl Schuster)表示，許多人猜測共軍突然宣布演習，可能是為了配合北京對阿富汗的宣傳攻勢；但從演習的規模來看，演習相當程度為事前規劃，與阿富汗事件不太相關。