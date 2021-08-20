美股消息面：

1.美國勞工部公布，上周（截至8月14日）初次請領失業給付人數周減2.9萬人，為34.8萬人，少於市場預期的36.4萬人，並創下17個月新低。上周初領失業金人數4周均值為37.775萬人，較前一周減少1.9萬人。截至8月7日止當周，美國續領失業金人數為282萬人，較前一周減少7.9萬人。

2.世界大型企業聯合會（Conference Board）公布，美國7月領先指標上揚0.9%，高於經濟學家預估的上升0.8%。

3.費城聯準銀行8月製造業指數為＋19.4，較7月的＋21.9下滑，並落後市場預期的＋23。

4.新冠疫情惡化恐將打擊原油需求，以及美國聯準會暗示可能提前開始縮減購債規模，周四國際油價連跌第六天，創下18個月以來最長的跌勢。紐約期油大跌1.71美元或2.7%，收在每桶63.69美元，盤中一度跌至62.41美元，創下5月21日以來新低。倫敦布蘭特期油大跌1.78美元或2.61%，收在每桶66.45美元，盤中一度跌至65.57美元，亦創下5月21日以來最低價。

5.聯準會暗示可能於今年底前啟動縮表，周四紐約尾盤ICE美元指數上漲0.3%，報93.359，盤中最高升至93.587，創下9個月新高。美國10年期公債殖利率下滑3個基點，報1.241%。

6.美國就業數據優於預期，加上美元走強，周四國際金價連跌第3天，惟新冠疫情帶動的避險情緒使金價跌幅受限。終場紐約期金收跌1.3美元或0.1%，為每盎司1783.1美元。紐約現貨金尾盤下跌0.51%，報每盎司1779美元。此外，銀價下跌1.4%，為每盎司23.15美元。鉑金跌2.5%，為每盎司969.88美元。鈀金跌4.8%，報每盎司2311.19美元。