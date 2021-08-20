晶華(2707)國際酒店集團今（20）日召開股東常會，通過2020年財報及盈餘分配案，決議配發每股現金股利約4.38元。展望未來，雖然營運仍受疫情影響，集團將持續拓展晶英、捷絲旅等品牌海內外據點，盼在疫情解封後迅速回溫、維持營運佳績。

晶華此次股東會亦完成董事全面改選，新任6席董事為董事長潘思亮、集團財務長林明月、JVR吉瑞凡總經理王榮薇、大田董事長李孔文、義美董事長高志尚、蔣一惠。3席獨董為台灣旅遊交流協會理事長賴瑟珍、風傳媒董事長張果軍、雄獅董事長王文傑。

晶華受新冠肺炎疫情衝擊，2020年合併營收54.22億元、年減17.03％，為近10年低點，毛利率28.22％、營益率13.54％雙創新低。歸屬母公司稅後淨利6.6億元、年減50.9％、每股盈餘（EPS）5.18元，分創近17年及近14年低點，但獲利表現仍稱霸飯店業。

晶華指出，疫情邊境管制使觀光飯店業首當其衝，台北地區觀光旅館住房率僅剩28.08％，創近10年新低，因應防疫的社交安全距離亦衝擊餐飲業務。所幸台灣疫情控制良好，觀光局適時推出紓困補助及轉型培訓等專案，讓疫情對旅館業的損失減少。

因應市場急速變化，晶華加強防疫並積極轉型，推出各項促銷方案，將台北晶華酒店轉型為城市渡假酒店，推出郵輪式渡假體驗住房專案及多元偽出國美食文化之旅，配合餐飲及精品業績持續成長，使去年總營收仍以21.9億元持續稱冠全台單一業者。

而晶華旗下太魯閣晶英、蘭城晶英、台南晶英、高雄晶英國際行館等據點，去年平均客房收益（Rev PAR）分別為6344、5789、2969、2020元，營運績效均穩居所在地區冠軍，位於宜蘭礁溪的晶泉丰旅，全年營收則大幅跳增逾1千萬。

晶華2021年上半年合併營收25.72億元、年增8.46％。毛利率25.83％、營益率11.01％，自去年同期24.62％、8.9％谷底回升。配合業外收益年增64.19％，歸屬母公司稅後淨利3.79億元、年增達61.07％，每股盈餘2.98元，自去年同期近22年同期低點回升。

展望未來，雖然營運仍受疫情影響，晶華仍將持續拓展晶英、捷絲旅等品牌海內外營業據點，籌備已久的捷絲旅台南十鼓館已正式開幕營運，以更積極的應變態度提升服務品質、展現經營管理能力，盼在疫情解封後迅速回溫、維持營運佳績。

海外市場方面，晶華攜手洲際酒店集團（IHG）拓展麗晶（Regent）酒店品牌版圖，越南富國島麗晶酒店預計第四季開幕，印尼峇里島、馬來西亞吉隆坡、四川成都及海南三亞的麗晶據點亦積極籌畫中，準備迎接全球解封後的旅遊潮。