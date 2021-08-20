本月8日是農曆7月初一，正是俗稱的鬼門開，而鬼門關的日子則落在9月6日。在農曆7月結束前，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲團分析12生肖的健康運勢，同時提醒大家外出時應注意人身安全與身體狀況，方可順利度過鬼月。

▍生肖鼠

農曆7月結束前，要管好自己的脾氣，這段期間你很容易受到周遭環境、人、事、物的影響，導致情緒變差。即使只是一點小事都會讓你無限放大，不僅生氣還讓自己壓力過大，進而產生偏頭痛的症狀。

▍生肖牛

農曆7月結束前，要小心自己的皮膚狀況，在秋老虎發威之下，天氣濕黏、悶熱讓你覺得全身發癢，建議隨身攜帶紙巾擦拭，盡量讓保持身體乾爽。

▍生肖虎

農曆7月結束前，要注意運動傷害，近期你對自己要求很高，每天都強迫自己去運動，要記得運動前先暖身，循序漸進，不要還沒達到目標就先閃到腰、扭到腳，得不償失。

▍生肖兔

農曆7月結束前，要注意見紅血光，艾菲爾老師表示，「有可能因為一邊走路，一邊想事情，未注意腳邊有障礙物，而踢到或絆到；在辦公室用剪刀時也要特別注意，請集中精神。」

▍生肖龍

農曆7月結束前，當心疲倦感來襲，無論面對什麼事情，你總是用盡全力，奮戰到最後一刻，緊繃的神經一旦獲得釋放就會馬上彈性疲乏。提醒你在專注於工作之餘，也要讓自己休息一下再繼續。

▍生肖蛇

農曆7月結束前，要注意流行性傳染病，無法控制別人就先保護好自己，外出戴上口罩，避免飛沫或唾液噴濺，更要勤洗手，從自身開始做好防護，就能遠離病毒，也能保護家人。

▍生肖馬

農曆7月結束前，要注意飲食問題，你近期可能是壓力太大，常常用吃來紓壓，容易因此吃下過多的食物，不僅造成身體負擔，也讓身材走樣，等你發現時，很可能漂亮的衣服都穿不下了。

▍生肖羊

農曆7月結束前，建議有空多活動筋骨，久坐在辦公桌前，會讓脊椎受到壓迫；臀部也越坐越寬，記得有空就多去茶水間泡咖啡，再繞到其他同事座位小聊幾句。

▍生肖猴

農曆7月結束前，要避免舟車勞頓，為了工作常常需要東奔西跑，如果在精神不濟的狀況下開車，是非常危險的行為，必要時建議找個民宿休息再出發。

▍生肖雞

農曆7月結束前，要注意腸胃疾病，若沒有按時吃三餐，又為了應酬大魚大肉、大口喝酒，恐怕會把胃搞壞，建議近期多吃清淡的食物，並多喝溫開水。

▍生肖狗

農曆7月結束前，不要太常熬夜，為了工作日夜顛倒，無論身體有多強壯，長時間下來一樣會精疲力盡，而且抵抗力會變差，加上熬夜容易肚子餓，若吃完東西就睡小心發胖。

▍生肖豬

農曆7月結束前，要注意睡眠不佳、容易失眠的狀況，你白天用腦過度，就連夜裡睡覺都不得好好休息，明明躺下了，腦袋還是一直在想工作上的事，會讓睡眠品質大打折扣。