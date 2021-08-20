正妹網紅安希嬌小身高卻有F罩杯好身材，是JKF女郎之一，她經常在社群平台上曬出性感辣照，累積了123萬死忠粉絲，今年六月份更登上JKF雜誌封面，日前她換上日本水手服，水手服的心機設計讓她露出性感渾圓下緣，頓時引起大批老司機暴動。

安希日前在IG發文曬出辣照，只見她身穿性感水手服，手中拿著點名板，綁起清純的辮子頭，水手服上衣的短版設計露出她飽滿的南半球，F級雙球感覺隨時都要掉出，激短的百褶裙更是秀出一雙白皙蜜大腿，又純又慾的學生妹造型立刻引來1.6萬按讚。

安希也在文中提到，自己當了連三天風紀股長，「你們以前學校抽屜有放些什麼秘密嗎？」更透露「風紀股長系列」很受到粉絲歡迎，因此決定做成周邊，貼文一出，網紅好友牛奶兒也開玩笑直呼，「風紀股長請抓我」，網友更狂刷整排愛心，可見她的超高人氣。

粉絲們紛紛留言狂讚，「好可愛好美，好想要這樣的風紀」、「要是我高中的時候能有像安希這麼可愛的同學就好了」、「風級股長好」、「好想有這麼正的風紀股長」、「我也要浪漫南半球」、「好想回到學生時代，這樣就可以欺負風紀股長」、「這樣教官會抓」。