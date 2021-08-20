沙拿 成為首位連續 5個英超賽季在開賽日都有進球的球員（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[班來 @ 利物浦][08/21(六)19:30] [編號521]

利物浦在英超第一輪比賽作客3:0擊敗諾里奇，周六主場面對實力普通的班來，應可順利勝出取得二連勝。

利物浦2020/2021球季衛冕失敗，主要是因為球隊備受傷兵問題困擾。紅軍本場比賽雖然有左後衛 羅伯森 Andrew Robertson 受傷缺陣，但上賽季缺陣多場的 范戴克 Virgil van Dijk、喬·戈麥斯Joe Gomez 和 馬蒂普 Joël Matip 已全數可比賽，結果上場對諾里奇大勝3:0之餘，並且沒有失球。加上前鋒 沙拿 Mohamed Salah保持大勇，上場對諾里奇取得1入球後，更成為英超史上首位連續在五季揭幕戰取得入球的球員。今場比賽只要范戴克他們成功抵擋班來的高空轟炸，沙拿繼續在前線發揮水準，利物浦應可順利擊敗班來，並報上季主場0:1負對方之仇。

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本賽季新加盟兵工廠的 本·懷特 開幕戰表現一般（圖片來源︰達志影像）

【足球-英超】[切爾西 @ 兵工廠][08/22(日)23:30] [編號923]

切爾西首場比賽輕勝水晶宮3:0，相反兵工廠0:2負升班球隊布倫特福德，加上切爾西今場有身價接近1億英鎊的前鋒 盧卡庫 Romelu Lukaku可上陣，應可在這場Big 6大戰兼倫敦市德比戰擊敗兵工廠，取得聯賽二連勝。

切爾西有盧卡庫加強攻力，相反兵工廠在轉會市場有點進退失據，雖有後衛 本·懷特 Ben White以5000萬英鎊轉會費加盟，但盛傳想放棄高薪兼年齡已是30歲或以上的一對前鋒 奧巴梅揚 Pierre-Emerick Aubameyang 和 拉卡傑特 Alexandre Lacazette，二人上一場對布倫特福德時甚至不獲安排坐在板凳上。兵工廠今場如要得分，除了Ben White要有高水平表現外，其前鋒將如 薩卡Bukayo Saka 和 佩佩 Nicolas Pépé 等非要更努力不可。槍手唯一可取的，就是對切爾西往績不錯，上季聯賽主客都順利擊敗切爾西，不過切爾西有了盧卡庫後兩隊實力相差更遠，客勝應可全取3分。

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